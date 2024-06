Torna la grande musica con Erf: "La classica risuonerà in centro"

Torna anche quest’anno la rassegna ‘Forlì Grande Musica’ con otto appuntamenti, dal 3 luglio al 4 settembre, organizzata da Emilia-Romagna Festival (Erf). Il fil rouge che unisce gli eventi di questa edizione è ‘Classico è contemporaneo’. "La rassegna ha due intenti lodevoli – sottolinea il neoeletto assessore alla cultura, Vincenzo Bongiorno –: favorire un avvicinamento della popolazione alla musica classica e investire sui luoghi simbolo del centro storico". L’edizione 2024 si apre il 3 luglio a San Mercuriale con il concerto ‘Vespro della Beata Vergine’ del compositore Claudio Monteverdi. L’evento verrà interpretato dalla Venice Monteverdi Academy, affiancata dall’Orchestra ‘Lorenzo De Ponte’ e dal Coro Schola Gregoriana Reale Corte Armonica ‘Caterina Cornaro’ – Asolo. Le formazioni saranno dirette da Ernest Hoetzl.

Si continua il 6 luglio alla rinnovata Rocca di Caterina con il melologo di Richard Strauss, Enoch Arden, che mette in musica il poema dello scrittore inglese Alfred Tennyson. Il recital sarà interpretato da Stefano Giavazzi, al pianoforte, e dalla voce di Vanessa Gravina, conosciuta al grande pubblico grazie a ‘Il paradiso delle signore’ in onda su Rai1. Sabato 27 luglio al teatro Diego Fabbri continua la collaborazione con la China Symphony Orchestra di Ningbo, guidata dal direttore Ji Yu. L’evento vuole celebrare l’anniversario dei 700 anni dalla morte di Marco Polo. Si esibirà nelle musiche di Ennio Morricone e Tan Dun, compositore contemporaneo, Lei Chen, pipa solista. Il 31 luglio alla Rocca di Caterina è il turno del concerto della Toscanini Next, orchestra di giovani talenti, diretta da Roger Catino che suonerà i brani iconici di alcuni film e della storia del rock. Il 1° agosto si terrà al palazzo Fantini di Tredozio, un concerto sempre con il trio della Toscanini Next, composta da Andrea Coruzzi alla fisarmonica, Eoin Setti al sax e Martino Mora alla batteria. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà a favore della ricostruzione del paese colpito dall’alluvione e dal terremoto. Il 9 e il 26 agosto due appuntamenti gratuiti in collaborazione con il Fischoff National Chamber Music Competition. I primi a esibirsi alla Rocca di Caterina, sono gli Aruna Quartet e il secondo appuntamento vede protagonisti al chiostro di Santa Chiara il Poiesis Quartet. Il 2 settembre nella chiesa di Sant’Antonio Abate in Ravaldino l’organista di fama internazionale Giulio Mercati farà risuonare le antiche tastiere dell’organo del santuario. La rassegna si chiude il 4 settembre alla chiesa della Santissima Trinità con l’Aïghetta Quartet, formazione di chitarre monegasche con un concerto gratuito dal titolo ‘Dal classico alla world music’. Erf da anni svolge attività di beneficenza a favore di Unicef per aiutare i bambini vittime di guerra. Proprio a Forlì, l’associazione donerà una pergamena e una medaglia di ringraziamento a Erf per il suo impegno.

"La città è sempre più votata alla musica – conclude il sindaco Gian Luca Zattini –. Grazie all’Auditorium, che sarà pronto molto presto, potremo valorizzarla ancora di più". Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21. I biglietti sono acquistabili attraverso la piattaforma www.vivaticket.it. Per informazioni consultare il sito: www.emiliaromagnafestival.it. Valentina Paiano