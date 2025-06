Torna la ‘Motoappenninica’. Attesi centauri da tutta Italia

Il Moto Club La Compagnia di Rocca San Casciano, in collaborazione col Gruppo Ermitage di Forlì, ha organizzato la 9ª edizione della ‘Motoappenninica’, una traversata dell’Appennino toscoromagnolo con moto d’epoca da Rocca a Poppi e rientro. La partenza è domani alle 9 in piazza Garibaldi a Rocca con il saluto del sindaco Marco Valenti. Poi i centauri da tutta Italia, fra cui Gabriele Picciloni, 85enne di Lugo in sella alla sua BMV R100 del 1978 (una delle più vecchie della carovana), e altri con moto non oltre il 2.000 (limite minimo per la categoria), imboccheranno i tornanti della sp delle Cento Forche per San Zeno-Galeata-Santa Sofia-Bagno di Romagna-Badia Prataglia-Poppi. Qui pernotteranno e domenica rientreranno a Rocca, raggiungendo dal Casentino il passo del Muraglione, ‘santuario’ dei motociclisti di mezza Italia e non solo. Alle 13 pranzo al ristorante Pasqui. Commenta Ivan Crocini della Compagnia di Rocca (presieduta da Angelo Dotti): "La cavalcata sui nostri ‘vecchi ronzini’ è un modo per stare in compagnia da amici, per riscoprire sempre aspetti vecchi e nuovi del nostro Appennino, attraverso boschi e paesi caratteristici, e per incontrare nuovi amici e appassionati". Insieme a Crocini su una Kawasaki 550, organizzano l’incontro Sergio Ravaioli e Maurizio Zandini di Dovadola che partecipano con un Morini 350 Sport e una Guzzi 550 Imola Sprint.

