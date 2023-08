Torna la rassegna ’Di Giovedì’ spettacolo di magia e mercatini

Questa sera a Castrocaro va in scena il secondo appuntamento agostano con ‘Di Giovedì - arte, antichità, aperitivi’, rassegna estiva organizzata dal consorzio di promozione turistica Castrumcari in collaborazione con il Comune termale. Dalle 19 a mezzanotte i mercatini s’impadroniranno del centro cittadino: piazza Paul Harris, l’area affacciata su viale Marconi adiacente al Gran Caffè 900, si riempirà di bancarelle ricche di prodotti di artigianato artistico e brocantage, oggetti creativi, prodotti tipici del territorio. Protagonisti anche i bambini, che avranno l’opportunità di vendere e scambiare giocattoli, giornalini, figurine e tutto quanto appartiene alla loro sfera ludica. Dalle 20 alle 22 è inoltre in programma un laboratorio di stampa a ruggine curato dalla Pro loco di Terra del Sole mentre alle 21 avrà luogo lo spettacolo per i più piccoli ‘Magia e follia’ con il mago Lidio (nella foto): un’oretta di evasione dalla realtà tra giochi e gag esilaranti; a condurre le danze un comico sognatore, artista a tutto tondo, pronto a interagire con il pubblico in uno show tutto da vivere. L’ingresso è libero. Come ogni settimana, i negozi saranno aperti mentre bar e ristoranti proporranno aperitivi e menu speciali. Infine una notizia che farà felici gli amanti delle serate estive fuoriporta: la rassegna ‘Di Giovedì’ si concluderà il 31 agosto in luogo del 24 come inizialmente previsto.

Per info, contattare Ufficio Iat, tel. 0543.769631, cellwhapp 350.5193970, [email protected].

Francesca Miccoli