Torna la Sagra della lasagna

E’ in calendario domenica la Sagra della lasagna di Galeata giunta alla terza edizione, organizzata dalla Pro loco e che rappresenta l’anteprima della storica ‘Galeata cavalli. Mostra del cavallo e del puledro’ giunta alla 44ª edizione in programma il 29 ottobre e 1-2 novembre. La manifestazione del 22 che in pochi anni si è ricavata uno spazio nel variegato calendario delle sagre autunnali, si svolgerà nell’area feste coperta di via Castellucci dalle 12 con l’offerta di menù romagnoli. Prenotazioni: 348.0598834 e 331.40622300. Da tradizione al cibo si unisce la pedalata cicloturistica per bici da enduro, gravel bike e mpuntain bike (nella foto) sulle colline che sovrastano il centro bidentino proposta da Galeata mtb ‘Alla ricerca dei vitelloni perduti’ in collaborazione con Emporio della gomma e della plastica’ e l’escursione a piedi ‘Paesaggi d’autunno’. Per iscrizioni: 339.3999476 (Chiodo) e 339.4111503 (Daniele).