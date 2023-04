Torna la Sagra dello stridolo "Valorizziamo i prodotti locali"

Torna domenica 30 la ‘Sagra dello stridolo’ a Galeata promossa dalla Pro loco in collaborazione con il Gal L’Altra Romagna, dall’Unione provinciale delle Pro loco e il patrocinio del Comune. Lo stridolo o silene inflata – erba campestre che cresce da marzo ad ottobre e deve il suo nome al suono che producono le foglie se vengono accostate alle labbra – è il protagonista indiscusso di questa sagra che sta diventando un appuntamento conosciuto nel Forlivese grazie alla Pro loco Galeata Aps guidata da Atos Mazzoni che ha lanciato questo appuntamento.

Le vie di Galeata si animeranno fin dal mattino di bancarelle, mentre in piazza Antonio Gramsci sarà allestito lo stand gastronomico dove le cuoche prepareranno tagliatelle, tortelli e secondi conditi rigorosamente con gli stridoli che si potranno gustare a partire dalle 12. "Cerchiamo di valorizzare i prodotti di qualità dell’alto Bidente – precisa Mazzoni anche nella sua veste di presidente provinciale dell’Unpli– nel periodo primaverile a partire dalle carni e i formaggi. Il tutto in collaborazione con gli esercenti pubblici e i ristoratori". Inoltre nei bar saranno proposti aperitivi a tema e nei ristoranti e nelle osterie del paese menù a base di stridoli, di funghi prugnoli, erbe di campo e non solo. In piazza Gramsci saranno presenti produttori agricoli, artigiani, gazebo Rete Bio, gonfiabili per i bambini e una torta per la scuola.

L’appuntamento si è arricchito, con l’escursione ‘Paesaggi di primavera’ in collaborazione con Trail Romagna in partenza alle 10 da piazza Gramsci. Un itinerario sulle colline che sovrastano Galeata della durata di 2.30 ore con possibilità per i partecipanti di pranzare al costo di 20 euro compresa l’escursione. Info: 331.4062300 e Ciro 331.7158142.

Oscar Bandini