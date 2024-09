Torna la Scuola di buona politica con Pietro Grasso e Irene Priolo

Si svolgerà a Bertinoro la seconda edizione della Scuola di buona politica ‘Amministratori consapevoli’. Un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Scintille di Futuro, creata dall’ex Presidente del Senato, Pietro Grasso, e dall’associazione Avviso Pubblico. La Scuola ha il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bertinoro, partner dell’iniziativa sono la Fondazione Finanza Etica e la Fondazione Conad Ets ed è realizzata in collaborazione con Cia-Conad, RomagnaAcque, Upi Emilia-Romagna.

Come lo scorso anno l’appuntamento è nelle aule del Centro Universitario di Bertinoro, da giovedì a sabato. Tanti gli ospiti che animeranno incontri, sessioni di lavoro di gruppo e scambio di esperienze e buone prassi. Fra questi, il presidente di Scintille di Futuro Pietro Grasso, ex presidente del Senato, la presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, la viceministra all’Interno Wanda Ferro, la presidente del Comitato scientifico di Scintille di Futuro Rosy Bindi, il Presidente di Avviso Pubblico Roberto Montà. E ancora il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente della Regione Calabria Renato Occhiuto, l’europarlamentare Brando Benifei, il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi.

"La seconda edizione della Scuola è per tutti noi motivo di grande orgoglio e speranza. In un momento storico in cui le sfide che affrontiamo sono complesse e globali, la formazione di amministratori capaci, consapevoli e integri diventa essenziale – dichiara Grasso –. La missione della Scuola è fornire strumenti concreti per amministrare nel segno della legalità, della trasparenza e del bene comune. Solo attraverso la conoscenza e l’impegno civico possiamo contrastare le infiltrazioni mafiose e la corruzione, e costruire un futuro più equo e sostenibile per le nuove generazioni. La scuola – conclude – vuole essere un luogo di confronto e crescita, dove si formano non solo amministratori competenti, ma anche custodi dei valori democratici fondamentali".

Matteo Bondi