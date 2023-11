Torna la ‘Spigolatura solidale’. Raccolta fondi per una borsa di studio

La tradizione, antica e preziosa, della spigolatura si traduce in occasione per incentivare tra i giovani lo studio e la conoscenza nel settore dell’agricoltura, grazie all’impegno di New Factor, azienda romagnola di riferimento per la lavorazione e la commercializzazione di frutta secca e disidratata. È stata infatti siglata una partnership tra la stessa New Factor, l’azienda agricola San Martino e l’istituto professionale ‘Ruffilli’ di Forlì (indirizzo agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del territorio). Tra le iniziative previste c’è anche la ‘Spigolatura solidale 2023’, dal 3 al 5 novembre nel noceto dell’azienda San Martino. L’atteso appuntamento autunnale, che fa rivivere la pratica tramandata da secoli in agricoltura, quest’anno consentirà di raccogliere fondi a sostegno di una borsa di studio destinata a uno studente meritevole del ‘Ruffilli’.

Nelle tre giornate, dalle 8 alle 17, con offerta libera (da un minimo di 5 euro) per ogni nucleo familiare, si potranno raccogliere – come da tradizione – le noci rimaste a terra. I partecipanti saranno accolti in vari punti d’entrata dai volontari (docenti, studenti e genitori) dell’istituto. "Insieme all’istituto Ruffilli – spiega Alessandro Annibali, amministratore delegato di ‘New Factor’ e proprietario della tenuta San Martino – abbiamo avviato un progetto formativo, di tirocinio e orientamento personalizzato, con l’obiettivo di fornire le giuste competenze per diventare esperto dello sviluppo rurale, per la valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse. Un percorso teoricopratico in cui il tirocinante avrà l’opportunità di entrare in azienda e, attraverso la pratica sul campo, conoscere tutte le fasi della coltivazione della noce. Il risultato sarà, dunque, l’acquisizione di un know-how avanzato, grazie all’uso di strumentazioni specifiche, tra cui, ad esempio, quelle per l’ottimizzazione delle risorse idriche, messe a disposizione dall’azienda. È un’iniziativa per noi significativa, perché permette di avvicinare le scuole alle aziende e di informare le giovani generazioni sulle opportunità professionali del territorio in ambito agricolo e industriale". La ‘spigolatura solidale’ viene realizzata da diversi anni e rientra nell’ambito delle attività di responsabilità sociale di impresa di New Factor, che è anche capofila del progetto di filiera ‘In-Noce’, insieme alla cooperativa Agrintesa e ad altre aziende agricole del territorio.

Maddalena De Franchis