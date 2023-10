Torna la ’Staffetta della memoria’ per ricordare le vittime civili dei conflitti di ieri e di oggi

Una pedalata in ricordo delle vittime dello spezzonamento del 21 ottobre 1944. Questa è l’iniziativa ‘Staffetta della Memoria’ in programma oggi alle 15,30 con partenza da piazza Garibaldi a Forlimpopoli e arrivo al cippo di via Palazzola.

Con il termine ‘spezzonamento’ si indica un bombardamento che veniva effettuato impiegando gli ‘spezzoni’, cioè ordigni costituiti da un pezzo di tubo di ferro, ghisa o acciaio riempito con materiale esplosivo e munito di miccia, una bomba di basso costo e facile produzione che venne impiegata da entrambi i fronti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 21 ottobre 1944, uno spezzonamento effettuato da un aereo alleato nelle campagne di Sant’Andrea, abbatté un’abitazione e causò la morte di sei persone a pochi giorni dalla liberazione di Forlimpopoli. A 79 anni da quell’evento e col pensiero rivolto a tutte le vittime civili dei conflitti in atto, si terrà la pedalata che, partendo dal centro di Forlimpopoli, raggiungerà il cippo posto lì dove sorgeva l’abitazione distrutta, per un’azione di memoria collettiva. Interverrà con alcune riflessioni sull’esercizio della pace Raffaele Barbiero, del Centro per la Pace ‘Annalena Tonelli’ di Forlì.

L’iniziativa è promossa dalla sezione di Forlimpopoli di Anpi insieme all’associazione Barcobaleno, a Libera - presidio ‘G. Letizia’ di Forlimpopoli, ‘Dare futuro alla memoria’ - Comitato per la difesa e la divulgazione dei valori della Resistenza, Associazione Mazziniana Italiana - Sezione ‘Corrado Matteucci’ con la collaborazione del Centro Pace ‘Annalena Tonelli’ di Forlì. Info: 347.448698.

ma.bo.