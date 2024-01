Torna l’arte contemporanea con 14 eventi collegati

E’ stata presentata al Palazzo Pretorio di Terra del Sole la seconda edizione della Rassegna Europea di Arte Contemporanea Picta - Premio città di Castrocaro Terme e Terra del Sole’ che si terrà in questa sede dal 1° marzo (inaugurazione ore 17,30) al 6 aprile. L’organizzazione della mostra e dei 14 eventi collegati ha richiesto quattro mesi di intenso lavoro, da parte soprattutto dell’artista Giuseppe Bertolino, e vedrà la presenza di 28 artisti non solo locali e di circa 90 opere. " Sarà non solo una mostra di alta qualità – ha spiegato il critico e curatore Michele Govoni – ma anche un momento di confronto e accoglienza da parte di questo territorio. L’arte attuale supera i confini e deve essere considerata un linguaggio universale". Fra gli artisti del territorio romagnolo, saranno presenti, Giuseppe Bertolino, Fabio Blaco, Francesco Bombardi, Vittorio Bulgarelli, Graziella Giunchedi, Luciano Navacchia, Alfonso e Nicola Vaccari. Numerosi anche gli eventi collaterali: sono in programma lezioni d’arte a bambini, dibattiti, esposizioni, concerti e relazioni culturali, a cui si aggiungono opere esposte al Museo Interreligioso di Bertinoro e una mostra allestita nel Museo di Ridracoli.

"L’edizione di quest’anno – ha sottolineato Bertolino – si rivolge in particolare ai giovani. Al centro c’è l’arte nelle sue molteplici declinazioni come la pittura, la scultura, la ceramica, la musica, la fotografia, la letteratura". La sede sarà il Palazzo Pretorio di Terra del Sole, ma opere saranno anche presenti a Castrocaro Terme: tutto per arricchire il desiderio di conoscenza in un periodo considerato di appiattimento intellettuale "perché oggi viviamo in una realtà – ha aggiunto Bertolino – in cui i valori sono in crisi, i conflitti sono sempre presenti. Perciò è necessario credere nell’arte e nei suoi insostituibili valori e individuare i percorsi per costruire nuovi mondi e nuovi orizzonti".

Per rendere omaggio a personaggi scomparsi che nel corso della propria vita hanno concorso alla promozione dell’arte e della cultura, in occasione del finissage di sabato 6 aprile saranno assegnati i premi Città di Castrocaro Terme e Terra del Sole, rappresentati da un’anfora in ceramica forata smaltata bianca, realizzata dall’artista Daniela Simoni. Picta è promossa da Cava forever group e ha il patrocinio della Regione Emilia Romagna, del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole, della Pro Loco di Terra del Sole e di Romagna Toscana, di AiCC città delle ceramiche e de il Resto del Carlino. All’inaugurazione è prevista la presenza di Stefano Bonaccini, presidente della Regione, e di Francesco Billi, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Rosanna Ricci