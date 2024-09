Torna l’Ibrida Festival, tra arte e tecnologia

Multimedialità e arte contemporanea: da venerdì a domenica prende il via la nona edizione di Ibrida Festival, dal titolo-tema ‘Artificial reality’. Si tratterà di un festival diffuso che attraverserà diversi luoghi significativi della città, concentrandosi in particolare sul Campostrino e sulla Fabbrica delle Candele, dove è nato nove anni fa ("Ne siamo contenti – il commento dell’assessora alle politiche educative Paola Casara – perché questo evento conferma la vocazione della Fabbrica a luogo della creatività giovanile").

Ibrida si è anticipato con la mostra personale dell’artista Francesca Fini, visitabile alla Fondazione Dino Zoli fino al 13 ottobre, e vedrà un secondo prologo, domani sera al Campostrino, con un dialogo sulla videoarte brasiliana con le artiste e curatrici Kika Nicolela e Marcia Beatriz Granero. "Il nostro scopo è esplorare e promuovere le nuove forme di espressione che nascono dall’intersezione tra arte e tecnologia – spiegano i Direttori Artistici Francesca Leoni e Davide Mastrangelo –. Questo rende Ibrida un luogo di scoperta e innovazione, dove le nuove tendenze artistiche trovano spazio per essere conosciute e valorizzate".

La manifestazione vera e propria si svilupperà da venerdì. La sera si terranno diverse live. Enrico Malatesta, Attila Faravelli e Nicola Ratti, ad esempio, sonorizzano l’archivio visivo del filmaker, fotografo e pittore Gianfranco Brebbia, una delle voci più radicali del cinema sperimentale italiano degli anni Sessanta e Settanta, in un progetto creato su commissione di Triennale Milano e realizzato in collaborazione con la Cineteca di Milano. Dopo il successo alla Berlinale Talents, Gianmarco Donaggio presenta lo spettacolo di live cinema In Visible Light; il musicista N.A.I.P. (già partecipante al talent show X Factor) e la batterista forlivese Julie Ant saranno in scena con il nuovo progetto GO!YA! mentre il celebre regista Carlos Casas tornerà al Festival con un evento creato ad hoc per Ibrida 2024, tra musica e sperimentazione video.

È creato su misura per il Festival anche lo spettacolo interattivo e generativo Siderea, nato dalla collaborazione tra il musicista Luca Maria Baldini e l’artista visivo Igor Imhoff e coprodotto da Trieste Science+Fiction Festival. È in programma inoltre, in collaborazione con Diagonal Loft Club, un dj set a cura di Carlina Martines. Ben 54 opere video, tra l’altro, concorreranno al premio Internazionale Forlì Ibrida Festival Prize e al premio per la Videoarte Italiana. Le opere vincitrici saranno acquisite dalla prestigiosa collezione internazionale del mecenate brasiliano Alfredo Hertzog.

Numerose anche le installazioni. L’artista Nika Nicolela sarà presente con Between Worlds, Özge Samanci con You are the ocean, Lino Strangis con Reformed A.I. n. 16 (The eternal diving of human condition) e SVCCY con il ciclo Posthuman Regeneration. Sono in programma inoltre, un workshop su cinema e intelligenza artificiale condotto da Mateusz Miroslaw Lis, la presentazione del saggio ‘Chimera. Il corpo espanso per una nuova ecosofia dell’arte’ di Marco Mancuso.

"Siamo lieti di accordare il nostro patrocinio e il nostro sostegno al festival – ha sottolineato l’assessore alla cultura Vincenzo Bongiorno –, in un grande gioco di squadra tra realtà pubbliche e private, dimostrando ancora una volta come a Forlì il mondo della cultura sia in fermento".

Biglietto unico per ogni serata: 15 euro intero, 10 euro ridotto (studenti universitari, scuole convenzionate, soci CNA e Arci). Masterclass con Mateusz Miroslaw Lis 30 euro (comprende l’entrata a Ibrida). Info e programma dettagliato: http://ibridafestival.it/, ibridafestival@gmail.com.

Sofia Nardi