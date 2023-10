Torna l’Operaie Fest. Tre giorni di eventi in centro: "Quanti spazi da riscoprire"

La piazzetta delle Operaie di Forlì è pronta per ospitare la terza edizione di ‘Operaie Fest’, da domani a domenica. L’evento, organizzato dalla cooperativa Tiresia Media in collaborazione con Spazi Indecisi, Collettivo Monnalisa e Forlì Città Aperta, sarà incentrato sul tema ‘Abitare immaginari’, un’occasione per parlare di spazi, controculture e transfemminismo con la comunità forlivese in un luogo che è simbolo della Resistenza cittadina, "perché dal buio si emerge tutte e tutti insieme, perché il futuro è ora".

"Quando abbiamo iniziato a pensare alla terza edizione di ’Operaie Fest’ abbiamo notato la necessità di esplorare nuovi modi per vivere il futuro, l’urgenza di abitare immaginari altri", spiega Marco Mulana, presidente della cooperativa Tiresia Media. Per farlo si partirà proprio da Forlì e dai suoi luoghi, ragionando su nuovi modi di vivere e pensare la città per creare una comunità consapevole: "È una tematica alla quale teniamo molto perché abbiamo scelto di vivere a Forlì, qui stiamo investendo il nostro futuro e qui vogliamo dare il nostro contributo, che speriamo sia interessante per il resto della cittadinanza. Vogliamo essere consapevoli del grande patrimonio che si calpesta ogni giorno e ogni notte, e vivere le città serenamente, percependo come siano di tutti".

‘Operaie Fest’ comincia alle 18 con la giornata dedicata alla riappropriazione di spazi e suoni, che vedrà tra gli eventi principali l’inaugurazione della mostra fotografica ‘Whatever’ di Chiara Fossati, una parte della quale sarà allestita in piazzetta delle Operaie e il resto in ExAtr. Domani il tema sarà la riappropriazione dei quartieri: si parlerà di politiche per migliorare il modo di intendere gli spazi urbani e per evitare lo spopolamento dei quartieri. ‘Operaie Fest’ si concluderà domenica con una giornata incentrata sui corpi e sulla loro riappropriazione, focalizzandosi anche sul modo in cui la città dialoga con i corpi femminili. La terza edizione di ‘Operaie Fest’ prevederà proiezioni in realtà virtuale realizzate grazie alla collaborazione del Laboratorio Aperto di Forlì (una novità rispetto agli scorsi anni). L’area ristoro sarà gestita da parte del birrificio Mazapégul di Civitella. Tutti gli eventi sono gratuiti: informazioni via email scrivendo a operaiefest@tiresiamedia.it o sui canali social di Tiresia Media.

Martina Mastellone