Torna ’Lucy Festival’ tra Forlì e Bologna

Dal 24 novembre al 3 dicembre si terrà, fra Forlì e Bologna, la seconda edizione di ‘Lucy Festival, linguaggi della scena technologically oriented’ ideato dalla compagnia Sblocco 5 con la direzione di Ivonne Capece e Micol Vighi. Il festival è un anello di congiunzione fra le due città ed è finanziato dall’Unione Europea coi contributi di vari enti. Il festival si distingue per le sue caratteristiche uniche e volte ad esplorare sempre più profondamente i temi trattati.

La Compagnia Sblocco 5 sottolinea che due sono le linee di ricerca di questa edizione: la dimensione immersiva del suono e il rapporto fra creatività e robotica senza però dimenticare la dimensione multimediale del video, la ricerca di spettacoli non convenzionali o ibridi tra conferenza e performance. Inoltre i progetti di Sblocco5 sono orientati sul potere suggestivo del suono e sul rapporto performerrobot. La prima parte del festival si svolgerà a Bologna (dal 24 al 26 novembre ) all’Oratorio San Filippo Neri per i progetti su base sonora e nella Casa delle Associazioni del Baraccano con particolari spettacoli e video installazioni. La seconda parte del festival si terrà dall’1 al 3 dicembre al Teatro Testori di Forlì.

Ecco gli spettacoli in programma per la sede di Bologna: 24 novembre, ore 19,30, ‘Pupilla’ experience sonora dal vivo in cuffie wireless su ‘Casa di bambola’ di Ibsen; ore 20,30 ‘Talk’; ore 21,30 ‘Demo’ dispositivo teatrale con podcast sul tema della democrazia. Il 25 novembre, ore 17 ‘Talk’ con Ilaria Cecchinato e Renzo Francabandera sulle nuove tendenze dell’audio fiction e del podcast; alle ore 18 ‘Quel che si vede ad occhi chiusi’, il passato e il presente, spettacolo pensato per le sole orecchie; alle ore 20, 30 lo spettacolo installativo ‘Dodici stanze per Elsa Morante’. Il 26 novembre: ore 15 ‘Paz 81’-83’, spettacolo e video installazione su e con fumetti; ore 18 ‘Thinking Blind’ performance in cuffie wireless sul film Blue; ore 20,30 performance ‘Feminae’ con musica elettronica dal vivo.

Al teatro Testori di Forlì il 1 dicembre, ore 20, ‘Twittering machine’ video-installazioni psichedeliche e musica elettronica dal vivo a cura di Lady Maru per riflettere sulla crudeltà quotidiana dei network e dei social; ore 21 ‘Io non ci sono’ cena sonora per immergersi nei luoghi forlivesi durante gli anni del fascismo. Il 2 dicembre ore 19,30 ‘Inside me + Lucy ‘, due performance su uomo e natura e uomo e tecnologia, regia di Ivonne Capece della compagnia Sblocco5 con l’utilizzo di Robot Kuka dal vivo; alle 20,30 lo spettacolo film ‘Todos Los Male’ prima assoluta in Emilia Romagna ed è un film che si guarda in teatro. Il 3 dicembre sarà dedicato a ‘Gradi di libertà’ progetto su creatività robotica a cura di Matteo Casari. Alle ore 16 spettacoloconferenza su ‘Roboact’; alle ore 17,15 ‘Gradi di Libertà’ conferenza di Matteo Casari su creatività e robotica con la presenza del modello di Robot Kuka Iisy per la realizzazione di una performance-studio sulla possibilità di interazione artistica tra robot e performer umani; alle ore 18,30 ‘Inside me + Lucy’, due performance studio sperimentali su uomo e natura e uomo e tecnologia. Per info e prenotazioni: 347.2105801 , info@pepitapuntocom.it.

Rosanna Ricci