Torna ’Macinare Cultura’ al mulino Mengozzi

Anche quest’anno Premilcuore ha aderito al Festival dei Mulini Storici ‘Macinare Cultura’, promosso da Ater Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e Associazione Italiana Amici Mulini Storici. L’evento di domani al mulino Mengozzi di Fiumicello è il primo appuntamento ospitato dal Comune dell’alta valle del Rabbi.

La giornata avrà inizio alle 9, con un’escursione guidata ‘Sulle tracce dell’uomo’, adatta a bambini e famiglie, lungo il sentiero Natura (gratuita e con prenotazione obbligatoria), ritrovo presso il Centro Visita e spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza. Il pranzo avverrà all’aperto con la distribuzione, da parte della Pro loco di Premilcuore, di cestini contenenti prodotti tipici del territorio (su prenotazione).

Alle 16 concerto ‘La musica del porto’ con Carlo Maver (bandoneón, flauto traverso, composizione) e Joe Pisto (chitarra e voce), due artisti di fama nazionale. Maver condivide collaborazioni con musicisti di primo piano, da Eddie Gomez a Hengel Gualdi, da Simone Zanchini a Di Bonventura; Carlo Maver si muove tra jazz, soul e sperimentazione, vincendo vari premi.

"Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un progetto basato sull’idea di creare incontri musicali in ipotetici ‘porti della fantasia’. Il repertorio comprende composizioni originali, influenzate da generi come tango, musica mediterranea, jazz e contaminazioni africane. L’unione di bandoneón, flauto traverso e chitarra e voce (Joe Pisto) crea un timbro sonoro particolarmente affascinante, grazie al dialogo tra questi strumenti così diversi".

Durante la giornata sarà possibile effettuare visite guidate al mulino. Per l’escursione e il cestino è necessaria la prenotazione, (info: 353.4087344, 0543.1580655, cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it). Conclude il sindaco Sauro Baruffi: "Il festival rappresenta un modo originale di vivere l’esperienza musicale, teatrale e di danza e i suoi linguaggi sul territorio, in location singolari come il nostro plurisecolare mulino Mengozzi, capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale nei partecipanti".

Quinto Cappelli