Torna ’Musica in foresta’: note e suoni della natura si fondono insieme

Per la seconda edizione di ‘Musica in foresta’, sabato alle 18 arrivano a S. Agostino dei Fiumari (Corniolo) due musicisti di fama internazionale come Gianluigi Trovesi al clarinetto e Marco Remondini al violoncello. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione musicale Roveroni di Santa Sofia e Galeata, con il sostegno dei fondi del Pnrr e la collaborazione dei comuni di Galeata e Santa Sofia. " ‘Musica in foresta’ non è solo un concerto – commentano i responsabili della Roveroni – ma una vera esperienza sensoriale. Gli spettatori saranno immersi in un contesto naturale affascinante, dove le melodie del clarinetto di Trovesi e del violoncello di Remondini si fonderanno armoniosamente con i suoni della natura. La scelta delle musiche è stata studiata per esaltare questa fusione, con un repertorio che spazia dalle musiche tradizionali a quelle etniche, fino alle improvvisazioni jazz". Trovesi è un nome di spicco nel panorama musicale internazionale. È noto per le sue performance emozionanti e coinvolgenti, che catturano l’attenzione del pubblico. Remondini è altrettanto versatile e talentuoso. La sua carriera è costellata di collaborazioni con importanti orchestre e ensemble, nonché di numerose esibizioni come solista. Il concerto sarà preceduto da un’escursione che partirà alle 16 (posti limitati). "La collaborazione della Roveroni con i comuni di Galeata e Santa Sofia e le risorse decisive del Pnnr – conclude la nota – dimostra l’importanza di unire le forze per promuovere iniziative che arricchiscono il territorio e offrono nuove opportunità di intrattenimento e cultura". Info: associazioneroveroni@gmail.com o whatsApp 331.8373728. La partecipazione è libera, con l’invito a rispettare l’ambiente.

o.b.