Torna oggi ‘Musicura’ all’Irst

È in programma oggi, con inizio alle 16.30, un nuovo appuntamento in Sala Tison all’Irst di Meldola nell’ambito di ‘Musicura’. La rassegna musicale, giunta alla seconda edizione, è nata dalla collaborazione tra lo stesso Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’ e l’associazione di promozione sociale MagicaMenteMozart di Forlì, presieduta dal maestro Tito Yuri Ciccarese (che cura la direzione artistica degli eventi), che aderiscono alla rete nazionale di Donatori di Musica. Un sodalizio che si impegna a organizzare eventi negli ospedali e nei luoghi di cura per portare momenti di serenità a pazienti, accompagnatori e operatori sanitari. Oggi si esibiranno lo stesso Ciccarese al flauto, accompagnato al violino da Daniele Brancaleoni. Il programma del concerto vedrà i due artisti spaziare da Bach a Mozart e a Niccolò Paganini.

o. b.