Torna ’Operaie Fest’: foto, djset e incontri

’Operaie Fest’ è pronto a partire. Organizzato da Tiresia Media e giunto alla sua 5ª edizione, il festival avrà inizio oggi e porterà a Forlì per tutto il weekend incontri, performance e djset per aprire spazi di cura e resistenza collettiva attraverso l’arte, le parole, l’esplorazione e la musica.

A fare da filo conduttore il tema ‘All’erta’: un invito a non normalizzare le oppressioni e a non restare immobili di fronte alle piccole e grandi sopraffazioni quotidiane, in un dialogo più che mai diretto con la contemporaneità.

Spiega Marco Mulana, presidente di Tiresia: "Siamo partiti dalla metafora della rana bollita, che ci ricorda quanto sia necessario mantenere lo sguardo vigile e critico, per non abituarsi a dinamiche che lentamente erodono diritti, relazioni e possibilità di immaginare posti diversi. Vogliamo allenarci a riconoscere i segnali, a saltare fuori dal pentolone e a restare vigili".

Da sempre legato alla piazzetta delle Operaie, il festival porterà i suoi eventi anche al Laboratorio Aperto (via Caterina Sforza 45) e al Diagonal Loft Club. "La piazzetta delle Operaie resta il suo cuore simbolico, ma ci piace pensare a ‘Operaie Fest’ come a un organismo che si muove e si trasforma insieme alla città. Portare attività anche in altri spazi significa allargare lo sguardo e creare nuove connessioni, in dialogo con il tessuto urbano e sociale di Forlì".

Il programma è denso di eventi, tutti a ingresso gratuito. Si comincia oggi alle 18 al Laboratorio Aperto con l’inaugurazione di ‘Zone’, mostra fotografica collettiva di 15 artisti che indagano i cambiamenti del paesaggio urbano forlivese, visitabile fino al 10 dicembre. Negli stessi spazi sarà possibile vivere due esperienze immersive sulla salute mentale, ‘Inside Anxiety’ e ‘Goliath: Playing with Reality’, e a seguire il momento di confronto ‘Architetture della mente: abitare lo spazio interiore’.

Domani ci si sposterà in piazzetta delle Operaie con la camminata esplorativa ‘Mappe d’Allerta’ e un pranzo collettivo per raccogliere fondi a sostegno del collettivo palestinese di resistenza non violenta ‘Youth of Sumud’. La giornata continuerà con il talk ‘All’Erta’, insieme alla giurista, divulgatrice, scrittrice e formatrice Nogaye Ndiaye, e con la performance ‘Ancora a Pane e Sangue’ di Amal Ottavia Basir.

Domenica il festival sarà al Diagonal con la maratona techno ed elettronica ‘Lunghe Frequenze’. ‘Operaie Fest’ si prospetta ricco di dialogo e riflessione. Un’occasione importante che apre a un futuro di sempre più ampio respiro. "Tra 5 anni ci piacerebbe vedere il festival come un appuntamento capace di mantenere il legame con Forlì e al tempo stesso di dialogare con altre realtà e territori – conclude Mulana –. Un festival ancora indipendente, ma con più possibilità di crescere e sperimentare".

Martina Mastellone