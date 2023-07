Torna ’Pesche in festa’ "In pista per la ripartenza"

Il ritorno della sagra ‘Pesche in festa’, organizzata dalla Pro loco ‘San Martèn’ di San Martino in Villafranca, quest’anno ha un significato in più: i quattro giorni che si terranno da domani fino a domenica, infatti, arrivano dopo la devastante alluvione di maggio che ha sommerso di acqua e fango migliaia di ettari di frutteti che ora stanno faticosamente ripartendo con la produzione. Non solo: la festa, nata nel 2012, quest’anno festeggia il suo decimo compleanno, considerando l’anno di stop imposto dal Covid.

"Anche quest’anno vogliamo celebrare il frutto estivo romagnolo per eccellenza – commenta la presidente del comitato di quartiere Patrizia Carpi –. Il tema di questa edizione sarà ‘sport e solidarietà’. Lo sport lo abbiamo scelto perché sappiamo bene quanto un’alimentazione sana e quanto possibile a chilometro zero contribuisca nell’affrontare le varie discipline sportive, mentre la volontà di parlare di solidarietà deriva dall’alluvione che ha colpito le nostre terre: non potevamo non spenderci anche noi per aiutare chi ha bisogno".

I proventi di ‘Pesche in festa’ (parliamo degli stand gastronomici e della vendita dei frutti, visto che l’ingresso alla manifestazione è gratuito) saranno devoluti a due iban che raccolgono fondi in aiuto delle persone alluvionate: quello del Comune di Forlì e quello della Caritas diocesana.

"Gli agricoltori – interviene Andrea Ferrini, vicepresidente di Coldiretti e uno degli organizzatori dell’evento – stanno affrontando moltissime difficoltà: pensiamo naturalmente all’alluvione, ma anche alle gelate e alle grandinate della settimana scorsa. Sono eventi resi sempre più frequenti dal cambiamento climatico e non nascondiamo che hanno compromesso anche l’offerta di pesche della festa stessa. Per questo, durante le serate, ci spenderemo nella promozione dei frutti dei nostri agricoltori che fanno vendita diretta. Non solo – prosegue Ferrini – anche diversi degli incontri delle serate saranno incentrati sul tema del cambiamento climatico e su come adattare l’agricoltura alla nuove esigenze".

Ma entriamo nel cuore del programma: domani si comincia alle 18 con un aperitivo a base di frutta, gelato alle pesche ed esposizione di aziende agricole. Alle 20 ci sarà la cena a tema, con piatti a base di pesche dagli antipasti al dolce (prenotazioni (340.8623337 – 348.8756329). Alle 21.30, dopo i saluti delle autorità cittadine, si balla con ‘La storia di Romagna’ che proporrà balli tipici romagnoli. Durante la serata si esibiranno anche ballerini e fruste. Venerdì si parte sempre con l’aperitivo, poi alle 20 l’incontro ‘Campioni in campo. Quando il talento non si pesca, ma si coltiva’: ospiti l’ex campione di nuoto Fabio Scozzoli e lo schermidore Leonardo Cortini. Alle 21 musica con i ‘Banda larga’. Sabato, alle 20, si terrà l’incontro ‘Vino e pesche di Romagna’. Alle 21 suonano gli ‘Zic’ con il loro rock sfrenato e a seguire si terrà la finale del concorso ‘Vota la pesca più buona’. Domenica serata conclusiva: alle 21, ballerini romagnoli e musica con il ‘Nicolas show’ e alle 22 premiazione del concorso ‘La casa piò vecia’ che premia la più antica cassetta da frutta. Tutte le sere spazio bimbi con animazione.

Sofia Nardi