Torna ’Poesia e natura nel Parco’

Al via domenica 5 ottobre a Santa Sofia la 35ª edizione della rassegna ‘Poesia e natura nel Parco’ promossa dal centro culturale L’Ortica di Forlì in collaborazione con il Parco nazionale, lo Spi Cgil di Forlì-Cesena e il patrocinio del Comune di Santa Sofia. La manifestazione si ispira ai versi della poesia ‘Voci’ di Raffaele Tosi ‘Fischia il merlo, zirla il grillo...’ e il tema proposto agli autori per questa edizione è ‘Gli animali del Parco’.

Alle 10 visita guidata al Museo Mambrini di Pianetto e ai resti della urbs romana di Mevaniola, mentre il convegno partirà alle 15 al centro culturale Pertini di Santa Sofia. Interverranno: il funzionario del Parco Franco Locatelli, il biologo Saverio Simeone, l’entomologo Roberto Fabbri e il giornalista del Carlino Oscar Bandini. Coordina Giorgio Casadei Turroni (presidente de L’Ortica), organizzazione Claudia Bortolotti e Lilia Vasumini, parteciperanno i 49 poeti selezionati e gli attori di Orticateatro ‘Gli Slan di Sandra’ Daniele Baldinotti, Sara Camporesi, Gabriella Morgagni, Marirosa Stragliotto che reciteranno i testi degli autori in lingua; mentre i poeti dialettali reciteranno in proprio. Per informazioni e prenotazioni: 333.7167331 – 370.3253437 o centroculturalelortica@gmail.com.