Torna ’Profumo di donna’, con la mostra ’Erotismo in blu’

Il progetto curato da Paola Gatti ‘Profumo di donna’, che nel corso degli anni ha portato alla realizzazione di molte esposizioni, torna domani con la mostra ‘Erotismo in Blu – Linguaggi di mediazione artistica sulla sensualità femminile’, con le opere della pittrice Giovanna Amaducci e del fotografo Guido Mercatali. L’inaugurazione domani è prevista alle 16 alla galleria ‘A Casa di Paola’, in via Costa 22. Dopo il taglio del nastro, che avverrà alla presenza delle autorità, ci sarà la presentazione di Moreno Diana, artista della fotografia internazionale, già da diversi anni interessato a nuove forme di espressione artistica. L’esposizione, curata da Marzia Zedda e patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, terminerà il prossimo 9 marzo.

All’interno dello spazio espositivo potranno essere ammirati 15 scatti realizzati da Mercatali negli anni ’90 in occasione di una precedente esposizione fotografica tenutasi a Forlì. Giovanna Amaducci reinterpreta il lavoro di Mercatali con opere inedite, restituendo all’erotismo in blu del fotografo, tracce di un’originaria fiamma, rievocata dall’uso sporadico del colore rosso nei suoi dipinti.

Il colore blu, che domina in entrambi i linguaggi rappresentativi, viene utilizzato come filtro dell’elemento erotico femminile con l’obiettivo di attenuarne l’eccessiva energia senza, tuttavia, privare le immagini della loro sensualità. La mostra è corredata da un video realizzato con la collaborazione di Daniel Mercatali e Francesco Rossi, che ne hanno curato rispettivamente il montaggio e la colonna sonora. Matteo Bondi