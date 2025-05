Torna Radio Bruno. Confermato il concertone gratuito in piazza Saffi

Riconfermato per il terzo anno consecutivo quello che, un anno dopo l’altro, sta diventando un appuntamento fisso dell’estate forlivese: il concertone Yoga Radio Bruno Estate.

In piazza Saffi mercoledì 2 luglio, sempre con ingresso gratuito, farà tappa, il tour estivo di Radio Bruno che porta sui palchi delle più belle piazze d’Italia i grandi protagonisti della musica internazionale per una lunga serata di energia e intrattenimento, sulle note dei tormentoni estivi più famosi, delle giovani rivelazioni e dei più grandi talenti del panorama musicale che si alterneranno sul palco uno dopo l’altro in una formula senz’altro vincente in termini di partecipazione: lo scorso anno erano stati in 9mila ad accalcarsi all’ombra di Saffi per ascoltare i loro brani preferiti.

"Yoga Radio Bruno Estate è diventato uno dei più importanti eventi musicali dell’estate italiana. Siamo davvero felici e orgogliosi di poterlo ospitare nuovamente a Forlì, in Piazza Saffi. Anche questa volta – spiega Andrea Cintorino, assessora ai grandi eventi – c’è grande emozione, tanta voglia di fare bene e di regalare ai nostri cittadini una serata indimenticabile, di puro spettacolo e divertimento. Gli artisti che infiammeranno il palcoscenico con le loro hit, sono tra i volti più noti del panorama musicale italiano e non solo. Li sveleremo nelle prossime settimane. Intanto, ci tengo a ringraziare tutto lo staff di Radio Bruno, gli organizzatori e i primi sponsor che hanno confermato il loro sostegno al concertone live più atteso dell’estate romagnola".