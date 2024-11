Torna ‘Sante Balere’: sul palco Kissenefolk

Musica e tradizione si incontrano anche quest’anno con la rassegna ‘Sante Balere’, un viaggio attraverso le storiche sale da ballo dell’Emilia-Romagna che celebra il liscio in una veste moderna e rinnovata. Dopo l’entusiasmante debutto alla Ca’ del Ballo di Ravenna, dove i giovani talenti dei Santa Balera hanno presentato il loro primo album, il tour approda domani dalle 14 al Bar Sport di Roncadello, in largo Roccatella. La pista si animerà con le note dei Kissenefolk e La Storia di Romagna. I Kissenefolk, quartetto di musicisti romagnoli, porteranno sul palco una rivisitazione del repertorio tradizionale: valzer, polke e mazurke si mescoleranno a melodie d’oltralpe, in uno spettacolo che coinvolgerà anche un gruppo di ballerini appassionati. La band, composta da Francesca Pretolani, Davide Bovolenta, Chiara Trapanese, Denis Delbianco ed Enrico Farnedi, promette un’esibizione capace di emozionare e far divertire. Prosegue così il circuito delle ‘Sante Balere’, che lo scorso anno ha registrato un enorme successo con oltre 100 musicisti coinvolti e più di 10mila spettatori. Quest’anno, le dieci tappe del tour attraversano le balere storiche della Regione, offrendo una serie di appuntamenti che culmineranno il 21 dicembre a Castel Bolognese. La rassegna si propone di far incontrare la generazione Z del liscio con le balere e gli artisti storici di questo genere musicale, in un dialogo che unisce passato e futuro. La rassegna, curata dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, è un omaggio ai nuovi talenti della musica popolare e un’opportunità per rilanciare le sale da ballo, luoghi simbolo della cultura musicale romagnola che stanno faticosamente cercando di risollevarsi dopo le difficoltà causate dalla pandemia e dall’alluvione.

Il viaggio di Sante Balere non si ferma qui: il prossimo appuntamento è il 19 novembre, alle 21, presso l’Arci Ballo (viale Roma 342), con Jacktea e Vivilamusica. Insieme al festival musicale vedrà la luce anche il podcast ‘La cantina del liscio’, realizzato da Materiali Musicali. Dodici puntate condotte da Matilde Montanari, voce dei Santa Balera, durante le quali intervisterà alcuni giovani musicisti. Info: 349.4461825 – segreteria@materialimusicali.it.

Valentina Paiano