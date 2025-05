Torna ‘Semi Piaci’ a Corte San Ruffillo

Dopo l’inaugurazione di ieri, ultimo giorno oggi a Corte San Ruffillo di Dovadola per la terza edizione di ‘Semi Piaci - idee verdi in fermento’, un weekend all’insegna della natura e del gusto. Il programma della giornata, oltre ai laboratori per grandi e piccini, prevede il Brunch dei Fiori e a seguire, dalle 18, per concludere il weekend, si terrà un apericena al tramonto (25 euro a persona con prenotazione), buffet con calice di vino bio di Corte San Ruffillo. Il market artigianale, a ingresso gratuito, prevede quasi 30 espositori e sarà aperto oggi dalle 10 alle 20.

Commenta la titolare e organizzatrice della manifestazione, Sara Vespignani: "Ci saranno musica, gastronomia, artigianato, esperienze per esaltare la natura e per riflettere sul benessere sia del singolo che dell’ambiente, cercando nuove ispirazioni per un domani più sostenibile. Questa terza edizione dell’evento conferma il grande entusiasmo riscontrato dalle precedenti. Il nostro obiettivo è creare un luogo di incontro, dare visibilità a piccoli produttori locali e artigiani, valorizzando il nostro territorio e tutte le sue risorse. ‘Semi Piaci’ è uno spazio dove trascorrere un po’ di tempo all’insegna del buon cibo, della creatività e della sostenibilità".

Info: 348.9404101, info@cortesanruffillo.it e www.cortesanruffillo.it.

q.c.