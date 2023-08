Torna ’Tesori aperti’, visita guidata alla chiesa di S. Pietro in Vincoli

Nuovo appuntamento con l’edizione estiva di ‘Tesori aperti - arte sacra e note d’autore’ che si terrà martedì sera a Pieve Salutare, frazione di Castrocaro Terme e Terra del Sole: alle 20.30 è in programma la visita guidata alla chiesa di San Pietro in Vincoli, anticamente conosciuta con il nome di San Pietro in Cerreto, forse per la presenza di cerri nel territorio circostante.

C’è invece piena consapevolezza della storia recente dell’edificio di culto, riedificato dopo il terremoto del 1870. Al termine della visita è prevista la degustazione di birre agli stand della sagra dedicata alla bevanda al luppolo, allestita nello spazio verde antistante la chiesa.

La rassegna prevede infatti l’apertura straordinaria di alcuni edifici sacri, da scoprire o riscoprire in compagnia di un esperto, abbinata a concerti eo degustazioni di eccellenze a chilometro zero.

‘Tesori aperti’ tornerà mercoledì 16 agosto alle 11 con l’apertura della chiesina di San Rocco, normalmente inaccessibile al pubblico perchè di proprietà privata. Per l’occasione la chiesa sarà visitabile.