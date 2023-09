Torna ‘Un Parco per te’, alunni nel loro ambiente

di Oscar Bandini

E’ stato confermato per l’anno scolastico 2023-24 il progetto di educazione ambientale ‘Un Parco per te’ promosso dal Parco nazionale e rivolto agli Istituti Comprensivi il cui territorio ricade nei Comuni dell’area protetta tosco-romagnola, con la possibilità di aderire e di accedere al contributo per un massimo di due classigruppi di lavoro per ogni Istituto.

"Gli obiettivi educativi del progetto sono quelli di rafforzare nei ragazzi il senso di identità e di appartenenza alla propria comunità locale – si legge nella nota dell’ente Parco – e di stimolare la comprensione dei valori del Parco, conoscendo meglio il territorio dell’area protetta e le sue ricchezze".

Nello specifico ogni docente delle classi o dei gruppi di lavoro aderenti avrà a disposizione un educatore ambientale con funzioni di tutor e una guida escursionistica, il cui costo sarà sostenuto dal Parco, che l’assisteranno per un totale di 20 ore sin dalla fase di progettazione (15 ore per il tutor per il lavoro in classe e 5 ore per la guida per una uscita sul territorio), per tutto l’anno scolastico. Insieme decideranno, in base ai bisogni formativi della classe e in base alla strutturazione del progetto, gli interventi in aula.

L’ente impegnerà per la realizzazione del progetto 25.100 euro. "L’educatore ambientale e la guida escursionistica verranno scelti autonomamente dalle scuole – continua la nota –, che hanno la totale autonomia salvo il mantenimento della validità del progetto. Il lavoro con le classi pertanto non deve limitarsi a una forma di didattica naturalistica o didattica del territorio, prima fase di conoscenza necessaria, ma deve mettere al centro l’esperienza del bambino, cominciando dalle idee e dai vissuti che egli ha dell’ambiente".

Inoltre, "le classi partecipanti, attraverso un lavoro basato sulla partecipazione attiva degli studenti, dovranno svolgere una ricerca, con la produzione di materiale relativo (cartelloni, ipertesti, interviste e ricerca di materiale storico-documentale, ecc). La classe diventerà una ‘Classe Guida del Parco’, i cui membri diverranno divulgatori della ricchezza e della biodiversità dell’area protetta: passando dalla comprensione e condivisione al fare, i ragazzi si rendono protagonisti".

Importante sarà la figura del tutor o educatore ambientale che dovrà svolgere una funzione di cerniera tra i bisogni educativi del Parco integrandoli nel percorso formativo della classe. Gli Uffici del Parco, dopo aver comunicato l’avvio del progetto durante l’estate, incontreranno a breve o prenderanno contatto con i dirigenti scolastici ed i referenti dell’educazione ambientale degli Istituti Comprensivi per illustrare il progetto. A ciò seguirà la fase di raccolta delle adesioni delle classi, che si concluderà entro il prossimo 25 novembre.

Il progetto si dovrà concludere entro maggio o inizio giugno 2024 e in quella occasione saranno organizzate due feste (una per ogni versante) che vedrà coinvolti tutti i partecipanti fra classi aderenti, docenti e staff del Parco.