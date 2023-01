Torna ’Un’opera al mese’: duemila presenze

‘Un’opera al mese’: torna anche nel 2023, sull’onda dei grandi numeri registrati la scorsa edizione, la rassegna culturale forlivese pensata per puntare i riflettori, una alla volta, sulle opere contenute nei musei civici cittadini. Il primo appuntamento del ciclo che sta per iniziare è per domenica alle 18 al San Giacomo (come sempre a ingresso gratuito). Ad essere indagato sarà il dipinto di Guido Cagnacci ‘L’allegoria dell’astrologia sferica’, proveniente dalla pinacoteca del San Domenico. La relatrice sarà la professoressa Barbara Ghelfi, docente di storia dell’arte moderna dell’Università di Bologna, tra i massimi esperti dell’arte del Cagnacci.

"Il dipinto – spiega la professoressa Ghelfi – è stato eseguito durante il soggiorno a Venezia dell’artista, quando si impegnò nella realizzazione di incantevoli allegorie femminili che rappresentano un capitolo importante della sua produzione. Nell’opera la raffinata sensualità della giovane donna si arricchisce di significati allegorici grazie all’inserimento di oggetti preziosi come la sfera celeste, i libri e la pergamena vergata in latino". Per l’occasione, l’opera sarà esposta.

"Il tutto esaurito che abbiamo registrato con gli appuntamenti del 2022 dimostra quanto è forte la richiesta di cultura da parte dei cittadini, che hanno scelto questa occasione per avvicinarsi al nostro patrimonio culturale con una proposta in più dell’amministrazione, originale, inedita e rivolta ad un pubblico non specialistico – spiega l’assessore alla cultura Valerio Melandri –. Ai cinque appuntamenti organizzati nel corso del 2022 in diverse sedi comunali hanno infatti partecipato oltre 2.000 persone che hanno potuto conoscere e ammirare alcuni dei più grandi capolavori esposti nei nostri musei civici".

"Il progetto – spiega il dirigente alla cultura Stefano Benetti – è nato con la volontà di far conoscere il patrimonio artistico conservato nelle nostre istituzioni culturali attraverso nuovi modi di comunicare l’arte con l’intento di arrivare a tutti, accompagnando il pubblico nell’osservazione diretta di un singolo capolavoro, esposto per l’occasione, attraverso un racconto scientifico, ma narrato in forma divulgativa da un autorevole studioso del settore".

"I luoghi della cultura devono essere aperti alla città – precisa il sindaco Gian Luca Zattini –, per questo abbiamo coinvolto infatti più di una sede: dal refettorio del San Domenico al grande salone di Palazzo del Merenda; dal teatro Fabbri al San Giacomo, portando così i forlivesi prima di tutti a vivere questi luoghi d’arte di loro appartenenza e a scoprire o riscoprire i grandi capolavori della città".

Gli appuntamenti proseguiranno, a cadenza regolare, fino al prossimo dicembre.

s.n.