Torna ’Vintage!’. Nel weekend la fiera sulla moda che rivive

Venerdì al via la trentasettesima edizione della prestigiosa fiera ’Vintage! La moda che vive due volte’, nella sua prima rassegna del 2025 dedicata in particolare alla collezione d’abbigliamento primavera-estate. Tre giorni, fino a domenica 23, nella location della Fiera di Forlì. Diverse le novità rispetto allo scorso anno: in primo luogo verrà allestita una mostra inedita il cui focus saranno i costumi da bagno, in una raccolta storica che va dai primi anni ’20 fino agli anni ’80, e segue come essi si sono evoluti nel tempo. Seconda novità l’esposizione ’Quattro ruote a stelle e strisce’, dedicata, come si evince dal nome, alle auto americane, e in particolare alle mustang, curata dall’autosalone Big Boss Garage.

"Siamo attivi ormai da fine anni ’80 – sottolinea Simone Valleca dell’associazione Romagna Fiere –, e ringrazio in primis la città di Forlì per la lungimiranza avuta nel puntare in questo tipo di attività, che ha ormai rilevanza nazionale. Questa edizione celebra le collezioni primavera-estate, con oltre 150 espositori. Offriamo un percorso storico e culturale su quello che è il vintage, un evento nell’evento". Di questi 150 professionisti, 110 riguardano il mondo della moda, 30 per la mostra mercato di dischi, vinili e fumetti di tutte le epoche, e infine in 25 cureranno la seconda edizione della ’Forlì Tattoo Week’, in collaborazione con Advisor Tattoo.

Al percorso di esposizione si accompagneranno attività di importante intrattenimento per i visitatori, che l’anno scorso sono stati quasi 15mila: laboratori di ballo, moda e teatro, con spettacoli dal titolo ’Taste of Burlesque’ e ’Shine Like a Diva’, musica di ogni tipo grazie ai dj set curati da Andy Lee, Stelio ’Mr Lucky’ Lacchini e l’Emir Trerè Trio.

"Eventi come–questo portano lustro alla nostra città – spiega l’assessora Andrea Cintorino (nella foto insieme agli organizzatori) –; è una delle fiere più attese dell’anno. Saranno tre gli appuntamenti, caratterizzati da un calendario ricco di ogni attività culturale e per tutti i gusti. Insieme a Simone di Romagna Fiere pensavamo di organizzare in futuro qualcosa di simile ai giardini pubblici, incentrato su piante, fiori e artigianato, ma è ancora tutto in forse, e ci stiamo ancora lavorando".

La prima apertura al pubblico sarà venerdì dalle 14 e fino alle 21, poi sabato e domenica dalle 10 alle 20. Il costo sarà di 8 euro, con possibilità di riduzione scaricando il coupon dal sito online della Fiera, mentre l’entrata sarà gratuita per i bambini al di sotto dei 12 anni.

Sergio Tomaselli