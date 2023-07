Torna Vitignanostock Ecco il programma del festival musicale

Torna dall’1 al 3 settembre Vitignanostock il festival musicale dedicato alle band emergenti arrivato alla sua 14ª edizione. La location sarà quella della Collina dei Conigli, al parco urbano Franco Agosto. La manifestazione è capitanata da Federico Compagnone e Guido Tasselli, ha la direzione artistica di Marcella Pappiani e Mirko Corbara che hanno selezionato le oltre 450 candidature arrivate e curato il programma musicale. L’evento è patrocinato dal Comune. Ma ecco cosa ci attende per l’edizione 2023: innanzitutto si passa da due giorni di festa a tre, con un programma raddoppiato.

"Quest’anno – commenta Alessia Sacco, referente comunicazione Vitignanostock – il festival ha ancora più valore per la nostra città. Nelle scorse settimane di grande tristezza per i nostri territori colpiti dall’alluvione, siamo tutti rimasti increduli e scossi dagli avvenimenti, ma nessuno è rimasto fermo. Anche il Parco Urbano, punto di riferimento per i forlivesi, è stato molto colpito da questa emergenza, riscontrando diversi danni. Vitignanostock si svolgerà proprio al centro del parco, un evento che ci permette di condividere attraverso la musica uno degli spazi cittadini più amati. Il palinsesto artistico è stato studiato proprio per offrire qualità musicale e differenze di stili, per unire le persone e celebrare l’arte con tutta la comunità".

A partire dalle 17 di ogni giornata la Collina dei Conigli darà il via agli aperitivi al centro del festival con le prime esibizioni live fino alle 20, orario di inizio dei concerti.

Saliranno sul palco un susseguirsi di artisti per tutta la serata e a concludere ogni data ci sarà un dj set selezionato, per un totale di diciannove artisti e sei dj. Ultima novità dell’edizione è la scelta artistica di avere almeno una donna per serata ognuna con la sua particolare originalità nel panorama musicale. La prima serata dedicata ai giovani ha come headliner Legno, gruppo emergente che sta conquistando gli amanti dell’indie, ma anche Tibi, MonnaElisa, Futura e gli Hernandez e Sampedro, in assoluto la band con più anni di esperienza di questa edizione. A chiudere la serata guideranno i djset Doansai e Nick Lencioni. Sabato sarà la data dedicata a tutte le sfumature del rock: partirà con la dolcezza del piano di Andrea Missiroli, che si trasformerà nel R&B di Frances P, arriverà al grunge dei LoudBanner ed esploderà nel rock punk italico con gli Elephant Brain, headliner della serata. Boccia e Greg due dj molto noti nel nostro territorio, faranno scatenare tutti alla fine dei concerti fino a notte fonda.

La domenica è la giornata dedicata al sociale e alle famiglie. Partirà con la band Tam Tangram Band composta da 22 musicisti con fragilità che hanno fatto della musica un loro unico capolavoro, seguiti dal genere folk de Il Mago Annoiato che incuriosirà con le sue chitarre fatte con orologi, spade e scatole di sigari. La serata continuerà con un gruppo rock ironico, I Santini, che poi lasceranno il passo a una band che ci farà muovere nel loro funk adriatico, i tanto attesi i Rumba De Bodas. A chiudere la 14esima edizione del festival sarà dj Cleto. Per maggiori informazioni: [email protected]