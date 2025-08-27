Torna ’Vitignanostock’. Tre giorni di musica con le band emergenti

Parte domani al Parco delle Fonti di via Indipendenza a Meldola Vitignanostock Musica Festival. Saranno tre serate consecutive, fino a sabato, di musica e street food, con ingresso a offerta libera. A partire dalle 18 fino alle 3 di notte, ogni serata si apre con un aperitivo musicale accompagnato da una selezione di food truck, birra artigianale e cocktail bar. Presenti anche tante le bancarelle di realtà locali.

Apre la prima serata l’artista romagnolo Fil con il suo rap legato a temi di protesta. La band fiorentina Auge porterà invece sul palco un sound rock/dark wave e per la prima volta, gli headliner Gem Boy con il loro rock ironico e irriverente. La serata si chiude con il dj set di Piccio.

Venerdì salirà sul palco il cantautore romano Alessandro Liberini col suo sound tra pop e rock d’autore e seguiranno i perugini Known Physics con la loro potente combinazione di rock ed elettronica, mentre gli headliner saranno gli storici Meganoidi, simbolo del punk-rock italiano. A seguire, il dj set di Nico Boccia.

Chiusura sabato con vincitori del contest Vitignanostock 2025, giovani talenti che rappresentano la nuova generazione della musica romagnola. Gli headliner Punkcake, reduci dall’ultimo X Factor e d’aver aperto ai Green Day lo scorso giugno, porteranno sul palco il loro punk-rock fresco e diretto. La chiusura è affidata al dj set di Surfismo. L’evento è organizzato dall’associazione aps Socialbeat con il patrocinio oneroso del Comune di Meldola, gode del sostegno economico di numerose attività locali e delle collaborazioni con Avis, Cavarei, Rockin’1000, Radioflyweb, Parallelo44 e Medusa Eventi.

"Il Comune di Meldola – commenta il sindaco Roberto Cavallucci – è orgoglioso di sostenere e patrocinare una rassegna che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento sul nostro territorio per i giovani e per la musica emergente. Il festival non è soltanto un momento di intrattenimento, ma un’occasione per rafforzare il senso di aggregazione, promuovere il talento e trasmettere valori di partecipazione e condivisione, celebrando il linguaggio universale della musica".

A sua volta Marcella Papiani direzione artistica Vitignanostock: "Non esistono confini musicali, esiste solo una buona energia. Il nostro obbiettivo è proporvi uno sguardo aperto e attento alla realtà quotidiana in chiave di contestazione, attraverso una visione ad ampio spettro: giovane, adulto, critico e anche ironico. Tutto ciò con il taglio che contraddistingue il nostro festival: ostinatamente cerchiamo di dare massima voce agli artisti emergenti". Conclude Federico Compagnone co-fondatore del festival: "Siamo una squadra di volontari unita, che lavora con un obbiettivo comune".

Oscar Bandini