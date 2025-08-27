Torna ’Vitignanostock’. Tre giorni di musica con le band emergenti

Fuga dall'ateneo
Cronaca
CronacaTorna ’Vitignanostock’. Tre giorni di musica con le band emergenti
27 ago 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Parte domani al Parco delle Fonti di via Indipendenza a Meldola Vitignanostock Musica Festival. Saranno tre serate consecutive, fino a sabato, di musica e street food, con ingresso a offerta libera. A partire dalle 18 fino alle 3 di notte, ogni serata si apre con un aperitivo musicale accompagnato da una selezione di food truck, birra artigianale e cocktail bar. Presenti anche tante le bancarelle di realtà locali.

Apre la prima serata l’artista romagnolo Fil con il suo rap legato a temi di protesta. La band fiorentina Auge porterà invece sul palco un sound rock/dark wave e per la prima volta, gli headliner Gem Boy con il loro rock ironico e irriverente. La serata si chiude con il dj set di Piccio.

Venerdì salirà sul palco il cantautore romano Alessandro Liberini col suo sound tra pop e rock d’autore e seguiranno i perugini Known Physics con la loro potente combinazione di rock ed elettronica, mentre gli headliner saranno gli storici Meganoidi, simbolo del punk-rock italiano. A seguire, il dj set di Nico Boccia.

Chiusura sabato con vincitori del contest Vitignanostock 2025, giovani talenti che rappresentano la nuova generazione della musica romagnola. Gli headliner Punkcake, reduci dall’ultimo X Factor e d’aver aperto ai Green Day lo scorso giugno, porteranno sul palco il loro punk-rock fresco e diretto. La chiusura è affidata al dj set di Surfismo. L’evento è organizzato dall’associazione aps Socialbeat con il patrocinio oneroso del Comune di Meldola, gode del sostegno economico di numerose attività locali e delle collaborazioni con Avis, Cavarei, Rockin’1000, Radioflyweb, Parallelo44 e Medusa Eventi.

"Il Comune di Meldola – commenta il sindaco Roberto Cavallucci – è orgoglioso di sostenere e patrocinare una rassegna che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento sul nostro territorio per i giovani e per la musica emergente. Il festival non è soltanto un momento di intrattenimento, ma un’occasione per rafforzare il senso di aggregazione, promuovere il talento e trasmettere valori di partecipazione e condivisione, celebrando il linguaggio universale della musica".

A sua volta Marcella Papiani direzione artistica Vitignanostock: "Non esistono confini musicali, esiste solo una buona energia. Il nostro obbiettivo è proporvi uno sguardo aperto e attento alla realtà quotidiana in chiave di contestazione, attraverso una visione ad ampio spettro: giovane, adulto, critico e anche ironico. Tutto ciò con il taglio che contraddistingue il nostro festival: ostinatamente cerchiamo di dare massima voce agli artisti emergenti". Conclude Federico Compagnone co-fondatore del festival: "Siamo una squadra di volontari unita, che lavora con un obbiettivo comune".

Oscar Bandini

ConcertiMusica