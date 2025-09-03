Tornano i buskers per le vie di Predappio

Con settembre ritorna la settima edizione di ‘Predappio Buskers’, la manifestazione organizzata dal Comune, in collaborazione con Apem Caveja e Media partner: 140 il Resto del Carlino. L’iniziativa, ad ingresso gratuito, porterà tutta la magia della arti di strada nell’anteprima a Fiumana domani, per poi approdare a Predappio la sera seguente. Commenta Lorenzo Lotti, assessore alle associazioni, eventi e sport: "Predappio Buskers è ormai divenuto un punto di riferimento per la cittadina e non solo. L’anteprima a Fiumana riflette la nostra attenzione per garantire un servizio nelle frazioni, mentre la serata clou a Predappio fa registrare una partecipazione anche da fuori territorio".

L’anteprima a Fiumana in piazza Pertini, dalle 19 a mezzanotte, potrà contare sull’esibizione di due artisti, insieme alla possibilità di gustare birra artigianale e il cibo dai food truck. La manifestazione entrerà nel vivo venerdì 5 a Predappio, dalle 18 all’una di notte, quando il centro storico si vestirà a festa con spettacoli che si svolgeranno in 10 postazioni distribuite lungo il corso principale e ad orari alternati. Si partirà alle 18, con l’apertura del mercatino dell’artigianato e dell’area dei food trucks. Alle 19.30, spazio all’intrattenimento per grandi e piccini con lo spettacolo di bolle di Strudel, artista di strada romagnolo riconosciuto a livello nazionale.

Energia e ritmo saranno garantiti alle 20 da Luca Fit & Dance, scuola di danza fitness. Alle 20.30 è la volta della musica, con il rock e il country della band predappiese Savile Row. Alle 20.45 torna uno dei must di ‘Predappio Buskers’: la spettacolare danza aerea di Vicky e Fabrizio, insieme ad alcune allieve della scuola Athena Fitness. Alle 21 si accenderanno le postazioni di molti artisti, tra i quali il cantautore ferrarese Enrico Cipollini, con la sua leggendaria slide guitar, il talento della chitarra Filippo Mazzotti e l’innovativo show di live painting di Cigna & Wanderley. E ancora: saranno presenti il ravennate Falco, con la musica di De Gregori, chitarra e armonica, e il pittore Sergio Manganelli, che produrrà una nuova opera in live painting.

Giocoleria, fuoco, giochi di luce e acrobazie: tutto questo sarà racchiuso nello spettacolare show del performer emiliano Stormline (ore 21.15), mentre le allieve della scuola Libertas Danza daranno corpo ad un susseguirsi di coreografie dalle 21.30. Si arriva così alla performance di Ex Alto, danzatrici e fuocolieri forlivesi che utilizzano lo strumento del lollipop (ore 21.45), cui seguirà lo show di fuoco di Fenix, dal titolo ‘Karonte’ (ore 22.15). Gran finale riservato alla musica, con il concerto di BandAlarga, che si esibirà per la prima volta a Predappio Burkers, in piazza Garibaldi alle 22.45. Immancabili anche gli street food come piadina, hamburger, arrosticini, passatelli, hot dog, birre artigianali, caramelle e crêpes, oltre al mercatino dell’artigianato locale.

Quinto Cappelli