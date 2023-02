"Tornano i falò a Rocca dopo tre anni di stop"

di Quinto Cappelli

"Vogliamo riprendere la Festa del Falò con i piedi di piombo, ma con tutto l’entusiasmo e la passione di sempre, per ritornare agli splendori della tradizione che si perde nella notte dei tempi, ma che fa parte della nostra identità rocchigiana". Con questa entusiasmante dichiarazione, il sindaco di Rocca San Casciano, Pier Luigi Lotti, annuncia la Festa del Falò di quest’anno, che si farà sabato 15 aprile, con il bis la domenica. Aggiunge il vicesindaco Lucio Giorgini, con delega alla Festa del Falò: "Dopo la forzata sospensione di tre anni a causa della pandemia, vogliamo ripartire con entusiasmo dall’interruzione del 2020".

Ma ci saranno limiti o cambiamenti sostanziali sia per i falò sia per le sfilate in piazza, dato che la festa attira migliaia di partecipanti, specialmente giovani? Risponde il vicesindaco: "Stiamo studiando il piano sicurezza, formato da Comune, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Polizia locale. Siamo all’inizio, ma faremo tutto il possibile perché la festa sia il più sicura possibile per tutti i partecipanti". Qualche dubbio potrebbe riguardare l’affollamento per le sfilate in piazza, ma a questo proposito due potrebbero essere le iniziative per prevenirle: permettere un solo carro allegorico per ogni rione e organizzare altri due eventi o spettacoli in altri due punti del paese. Per quanto riguarda invece i fuochi-falò non dovrebbero esserci limiti, perché sono accesi lungo le rive opposte del fiume. Spiega ancora il vicesindaco: "Dal 2015 il Comitato comunale si serve anche della consulenza dell’ingegnere forlivese Stefano Faggiotto per seguire il Piano sicurezza. Quindi in questi due mesi troveremo il modo migliore per realizzare la festa nella massima sicurezza, come del resto hanno già sperimentato anche gli organizzatori della Segavecchia a Forlimpopoli".

Da vari giorni anche i due rioni protagonisti della festa, Borgo (rosso-blu) e Mercato (bianco-rosso), sono in fermento, con riunioni, incontri e discussioni sui temi dei carri e sulla raccolta degli ‘spini’, che da vari anni sono le ginestre da trovare, tagliare e portare sul greto del fiume per innalzare i due pagliai della contesa. Racconta Gloria Spada: "Alla prima riunione domenica scorsa hanno partecipato tanti ‘borgaioli’, specialmente giovani e ragazze. Segno che c’è tanta voglia di ripresa". Sabato prossimo inizierà il taglio degli spini sulle colline, durante ogni weekend, mentre a metà marzo le donne dei due rioni si ritroveranno la domenica pomeriggio per sfornare quintali di piadina fritta per affrontare le spese. Anche i ‘mercaioli’ sono già molto ‘gasati’, secondo quanto racconta il presidente del Mercato Matteo Mancini: "Noi collaboriamo con il Comitato e il Rione Borgo per tornare a offrire a chi parteciperà uno spettacolo unico, proprio come sappiamo che la Festa del Falò può offrire".