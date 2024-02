Tornano i gilet gialli, sorride il verde. Missione nel fossato Rio Becca

Tornano i gilet gialli ambientali di Wwf e il Tavolo delle associazioni ambientaliste forlivesi, insieme per una giornata ecologica in programma oggi in città dalle 14.

"L’intento dell’appuntamento di oggi – sottolinea Naldi Maurizio, volontario dei gilet gialli – è di pulire il fossato di scolo adiacente a viale Bologna, che va da via Rio Becca al semaforo dell’Electrolux, importante per la regimazione delle acque e del territorio, ora in stato di abbandono totale, dove la grande vegetazione e soprattutto la presenza di rifiuti abbandonati lo rendono in condizioni di totale degrado ambientale". Essendo un fossato di collegamento fra centro abitato e terreni agricoli e il fiume vicino "si rende necessaria una sua bonifica – rimarca Naldi –. Si cercherà di recuperare con contenitori dedicati la plastica e la carta in buone condizioni e il vetro che verranno consegnati ad Alea. Chi vuol partecipare è ben accetto, portare guanti e gilet giallo".

"Tenere pulito serve – conclude Naldi –, aiuta le nuove generazioni a crescere con rispetto verso il territorio e i beni comuni; in questo anche la scuola ha un ruolo fondamentale".