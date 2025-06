Tornano i ’mercoledì’. Buskers in piazza Saffi

L’ultimo mercoledì di giugno della rassegna ‘Mercoledì in corso’, promossa dal Comune in sinergia con le associazioni e le attività del centro storico, si annuncia ricco di iniziative. In piazza Saffi e corso Diaz saranno protagonisti i buskers con 11 postazioni pronte a stupire il pubblico con giocoleria, fuoco, danza e magia. Sempre in piazza Saffi, dalle 20.30, prende vita lo spettacolo ‘Sganapino e i doni del mago’, una farsa esilarante, ricca di sorprese, lazzi e bastonate a cura di Atelier delle Figure. Dalle 21 spazio ai Wild Angels, con balli country e animazioni a cura di Wild Angels Romagna. Dalle 20, nell’angolo via Allegretti, esposizione di auto a cura di Hermitage Veteran Engine.

Non mancheranno spazi dedicati all’upcycling fino ad arrivare alla stampa 3D, dalla ristorazione etnica ai giochi da tavolo, dalla rigenerazione del suolo all’ozio creativo e tanto altro a cura di Hub@FO. Dalle 20.30, ambientazione anni ‘70 per tornare a casa con una foto speciale a cura di Club fotografico CSI ‘Carlo Savoia’. In via delle Torri musica dal vivo con i Seveneven e canzoni neomelodiche presentate dal giovanissimo Antonio Perrotta. Nel chiostro di San Mercuriale sarà visibile la mostra fotografica ‘A scat lèbar’, dedicata ai lavori di Olindo Guerrini.

In corso della Repubblica, dalle 21, comincia il giro del mondo a ritmi di danze, fusion di danza orientale ed etnica a cura di Taqsim. In Piazzetta XC Pacifici, all’Abbey Pub, presentazione del Progetto Bolivia con la testimonianza di Padre Roberto, missionario a Coroico, musica live con i ragazzi della Accademia InArte e a seguire dj set a cura di Caritas Forlì - Bertinoro. In corso Diaz, al Sacrario dei caduti, prosegue la mostra di Cristiano Frasca ‘Con i piedi nel fango’, che raccoglie scatti catturati nei giorni dell’alluvione del 2023. In largo De Calboli, tipizzazione del midollo osseo con volontari e personale sanitario di Fondazione Admo Emilia-Romagna, a cura di Farmacia De Calboli.