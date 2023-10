Tornano i ’Sabati della salute’. Stare in forma in sicurezza

Domani torna a Forlì l’iniziativa ‘I sabati della prevenzione’, promossa dal servizio igiene e sanità pubblica con il patrocinio del comune di Forlì. Dalle 10 alle 12, alla sede Avis, in via G. della Torre 7, si terrà un incontro pubblico su stili di vita e salute dal titolo: ’Il piacere di muoversi: vieni a scoprire come fare attività fisica in sicurezza con l’attività motoria adattata’. Gli incontri sono liberi e aperti a tutti. Info e iscrizioni: scrivere a promosalute.fo@auslromagna.it , o contattare il cell.3311371209.