Tornano i Venerdì divini in centro Tornano i "Venerdì divini" a Forlì: degustazioni di vini, coinvolgimento delle attività commerciali, eventi di musica e spettacoli. Raccogliere un bollino, acquistare nei negozi e compilare la cartolina per ricevere un gadget in omaggio. Tema di stasera: "il territorio".