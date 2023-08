Tornano in scena le tre signore del liscio: Babini, Ceccarelli e Cappelletti a Cara Forlì

Le tre signore del liscio, Roberta Cappelletti, Luana Babini e Patrizia Ceccarelli, non potevano mancare a ’Cara Forlì’, il grande evento cittadino in programma il 2 e 3 settembre. Non hanno bisogno di presentazioni, da sempre amate e conosciute dai forlivesi. Roberta Cappelletti arriva con la sua carica da rockstar del liscio e porterà sul palco l’inno del maestro Secondo Casadei; per anni voce dell’Orchestra Borghesi oggi avviata ai 30 anni di carriera solista e reduce dal successo televisivo di ’The Voice’ in Rai.

Anche la collega Luana Babini ha un importante curriculum nella musica; a 16 entra nell’orchestra di Raoul Casadei per poi dare vita alla sua con Renzo il Rosso. Infine, Patrizia Ceccarelli che ha militato in numerose orchestre tra cui: Coatti, Germano Montefiori e Ivano Nicolucci. Ha vinto lo scorso anno il premio ’Arte Tamburini’ a Faenza.

Le tre star canteranno a ’Cara Forlì’ accompagnate dalle orchestre Grande Evento e Cosa Folk guidate da Moreno il Biondo e giordano Giannarelli insieme a Luca Medri.