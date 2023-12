Tornano le fioriere nei lampioni

Nelle fioriere installate nei lampioni di piazza Saffi stanno per tornare i fiori: una recente delibera di giunta, infatti, ha approvato il progetto esecutivo suddiviso in due lotti per la realizzazione di 28 fioriere fatte su misura in vetroresina, da installare nell’apposito contenitore circolare incorporato ai lampioni stessi. "Salvo imprevisti, saranno montate entro la prossima primavera – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Vittorio Cicognani –. Procederemo in due fasi: tra gennaio e febbraio verrà realizzato lo scavo della linea a terra e dei pozzetti. Successivamente, realizzeremo l’impianto di irrigazione e posizioneremo le nuove fioriere sulle corone dei pali dell’illuminazione pubblica. Alterneremo due allestimenti: primaverile-estivo e autunnale-invernale". I lampioni, oggetto di un recente restauro voluto proprio dal Comune, sono già predisposti per l’allaccio di un impianto di irrigazione automatica a goccia. "L’intero progetto è stato condiviso passo dopo passo con la Soprintendenza di Ravenna – prosegue Cicognani –. Il centro storico si sta rinnovando e abbellendo all’insegna del rispetto del decoro urbano".