Tornano le uova dell’Ail in città e nel territorio

Tornano questo fine settimana i banchetti dell’Ail, con le tradizionali uova di Pasqua. Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo (ma in alcune location le uova saranno distribuite anche nel successivo weekend) l’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma si ripresenta in città e in tutto il territorio forlivese con diversi punti di solidarietà a favore della ricerca scientifica e della cura dei malati. Questo è il 31esimo anno che Ail propone le proprie uova di Pasqua per dare vita alla lotta contro i tumori del sangue.

A Forlì città i banchetti Ail saranno dislocati in svariati siti: alla sede Ail di viale Roma 88; in piazza Saffi davanti al loggiato Municipio venerdì e sabato; domenica sarà al civico 17 al civico 36 lato Camera di Commercio; in piazzale Kennedy: sabato e domenica; alla Coop ’I Portici’ di via Colombo; al supermercato Famila di via Andrea Costa 49; al Famila di Vecchiazzano di via del Cavon; all’Iper Punta di Ferro; venerdì 15 e poi sabato 23 e domenica 24; a San Martino in Strada in piazzale della Pieve: sabato 16 e domenica 17 marzo; all’ospedale Morgagni-Pierantoni in piazza del Padiglione: da lunedì 18 a venerdì 29 marzo.

Per tutti gli altri banchetti che verranno dislocati in altri comuni del Forlivese (Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Galeata, Rocca, Modigliana) si può consultare il sito www.ail.it.