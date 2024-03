Torneo di Mamanet a Forlimpopoli. E sul colle ecco le ’Muse sognanti’

Tante le iniziative organizzate da Forlimpopoli e Bertinoro. ‘Donne, che spettacolo!’ è il titolo del cartellone, lungo quasi un mese, proposto dalla città artusiana. Si comincia questa sera con lo spettacolo ‘Donna solidale’ al teatro Verdi alle 20,45. Domenica l’appuntamento è con lo sport: dalle 9, al Pala Giorgini si disputerà la seconda giornata di ‘Catch’N Serve Ball’, torneo di Mamanet organizzato da Club Juventinità Luca Vitali e Leonet. Cinema protagonista giovedì 14 quando alle 21, al Verdi sarà proiettata la versione restaurata in lingua originale con sottotitoli in italiano di ‘Persepolis’, celebre film d’animazione firmato dalla scrittrice iraniana Marjane Satrapi e da Vincent Paronnaud. Sempre al teatro Verdi, venerdì 15 alle 21, andrà in scena ‘Il settimo giorno lui si riposò, io no’, show della cantautrice Andrea Mirò e della blogger e autrice Enrica Tesio. Chiude il programma ‘La Buona Educazione’, ciclo di incontri per genitori, educatori, insegnanti e studenti, ospitato nella Sala del Consiglio. Nel primo appuntamento, fissato per il 14 marzo (ore 17), sarà presentato il libro ‘Azioni innovative e poli scolastici’, a cura di Marina Maselli e Patrizia Zanobi.

Sul Balcone di Romagna il calendario prevede l’inaugurazione della mostra ‘Muse sognanti’ domani alle 10 all’interno del palazzo comunale. Nel pomeriggio, alle 15,30, sarà inaugurata una nuova panchina rossa installata nei pressi del Cipresso di Francesca (via Collinello). Sotto il segno femminile anche l’ultimo appuntamento con ‘I pomeriggi del bicchiere’, in programma domenica alle 15,30 al Teatro Novelli. Protagonista sarà la scrittrice bolognese Marilù Oliva, che presenterà il suo ultimo libro ‘L’Iliade cantata dalle dee’ (ed. Solferino). In questo volume Oliva ribalta la prospettiva del poema omerico, restituendolo come coro di voci femminili, da Elena a Cassandra, da Creusa a Teti, da Atena ad Afrodite. Il pomeriggio proseguirà con i musicisti del Sabrina Rocchi 5tet che renderanno omaggio alla grande interprete Jula de Palma proponendo brani del loro album Ripensandoci. A chiudere l’appuntamento, come di consueto, un assaggio di prodotti a cura di Podere Fantini e i vini della cantina De Stefenelli. Per partecipare è richiesta la prenotazione, che va effettuata inviando una mail a turismo@comune.bertinoro.fc.it.

Matteo Bondi