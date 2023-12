Torneo di marafone: sono aperte le prenotazioni

Torna il ’Torneo di marafone con conteggio delle figure’ promosso dall’Avis Comunale di Forlì. L’appuntamento è il 15 dicembre, alle 20.30, al teatro parrocchiale di Villafranca (via Lughese, 269). Iscrizioni entro domenica 10 dicembre (la quota di iscrizione è di 10 euro). La sala del teatro potrà ospitare circa un’ottantina di partecipanti. Ai primi quattro classificati verranno assegnati in premio dei salumi. Sono previsti anche premi minori offerti dalla pasticceria artigianale Flamigni e dal caseificio Mamberlli, oltre ad altri oggetti artigianali a tema natalizio. Per iscrizioni: Maria Gori (320.2644226), per avere infomazioni sul regolamento Orazio Nunziatini (347.8108239).