Tortello alla lastra, domenica c’è la sagra

Ritorna a Santa Sofia domenica 22 settembre la ‘Sagra del tortello alla lastra’ organizzata dalla Pro loco in collaborazione con il Comune. Un appuntamento settembrino che rientra nel progetto Oltreterra e nel circuito delle Feste sagge del Parco nazionale. L’appuntamento è in piazza Giacomo Matteotti, dalle 10 alle 19, dove saranno presenti gli stand di diverse associazioni di volontariato e di attività commerciali con al centro la vendita del prodotto principe ovvero il tortello alla lastra, di altre specialità autunnali con la possibilità di pranzare in apposita area allestita con tavoli e sedute.

Non mancheranno il mercatino di artigianato locale e gastronomico, giochi di legno e la musica della Banda Roveroni in versione street band a partire dalle 14,30 del pomeriggio.

Nei ristoranti e agriturismi di Santa Sofia, pietanze tipiche con prodotti a KM0.

"Il cuore della sagra – precisano gli organizzatori – é il prelibato tortello alla lastra (dimensioni 10 x 13, sfoglia senza uova e preparata con acqua della zucca, impasto di zucca e patate, battuto di aglio, lardo, pecorino e aggiunta di pepe), uno dei cibi da strada o street food più prelibati e tipico di tutto l’arco appenninico tosco-romagnolo. A Santa Sofia come a Galeata, Corniolo e Spinello questa tradizione non è mai cessata e oggi le azdore volontarie dell’Auser di Santa Sofia e Galeata ne hanno codificato la ricetta riservandosi solo un piccolo segreto nella quantità degli ingredienti da utilizzare per mantenere la tradizione senza variazioni o concessioni alla modernità. Unica variante l’utilizzo del parmigiano reggiano al posto del pecorino. Dalla sfoglia al ripieno e alla cottura tutto è bilanciato alla perfezione – concludono – e il prodotto finale non delude mai e va subito a ruba. Inoltre il tortello alla lastra è entrato a pieno diritto anche nei menù dei ristoranti, nelle osterie e nelle varie degustazioni".

Oscar Bandini