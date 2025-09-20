Tortello alla lastra, torna la sagra promossa dalla Pro loco

Parte l’autunno a Santa Sofia all’insegna della Sagra del tortello alla lastra promossa dalla Pro loco, dal Comune ed inserita nel circuito delle ‘Feste sagge’ del Parco nazionale. Domani in piazza Matteotti, dalle 10 alle 19, stand di associazioni e attività commerciali locali con al centro il tortello alla lastra ed altre specialità gastronomiche autunnali con possibilità di pranzare in apposita area allestita con tavoli e sedute grazie alle azdore dell’Auser e dei volontari di Mani in Pasta e Pro loco. A corredo mercatino del riuso e dell’ingegno, proposte gastronomiche nei ristoranti e agriturismi con prodotti a km0. Saranno presenti inoltre anche gli stand delle associazioni di volontariato.

"Tortello sulla lastra e Romagna toscana sono sinonimi. Nel tortello – scriveva lo scomparso scrittore e gastronomo Graziano Pozzetto – c’è la sintesi di una terra e delle sue genti, capaci di legare cibo, terra e amicizia. Il soffritto è realizzato con gli ‘odori’, aglio e guancia di maiale a cui si aggiungono patate e zucca lessi, creano un composto di una tale armonia che difficilmente si ritrova in altri prodotti della gastronomia italiana. Una sfoglia ben tirata composta di sola acqua di cottura della zucca e farina che aspetta solo di essere cotto lentamente su quello che è il suo supporto basilare di cottura, la lastra di pietra arenaria Il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso".

Il pomeriggio, dalle 14,30, sarà allietato dalle musiche della Banda Roveroni in versione street band. Inoltre oggi e domani è in calendario l’ultima tappa della Unpaved Roads nel Parco nazionale per gli amanti della gravel e già sold out.

Oscar Bandini