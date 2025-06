’Tour della Salute’. Tornano gli esami e i consulti gratuiti

Un’intera piazza trasformata in un grande spazio dedicato alla salute, con consulti medici gratuiti, incontri divulgativi e consigli per vivere meglio. Domani e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, piazza Saffi accoglierà il ‘Tour della Salute’, prima e unica tappa in Regione del progetto nazionale che promuove corretti stili di vita attraverso un approccio multidisciplinare. L’iniziativa, giunta alla 7° edizione, è promossa da Attività Sportive Confederate (Asc) con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nelle scorse edizioni degli ultimi sei anni, la manifestazione ha offerto oltre sessantamila colloqui gratuiti. Un’opportunità che in molti di questi numerosi casi ha in questo modo permesso di intercettare problemi di salute ancora silenti in molte persone.

"Siamo lieti di accogliere questa iniziativa che coniuga prevenzione, benessere e sensibilizzazione – dichiara in una nota l’assessore allo Sport, Kevin Bravi –. Come Amministrazione condividiamo gli obiettivi della manifestazione: promuovere stili di vita sani, incentivare l’accesso all’informazione sanitaria e rafforzare il legame tra cittadini e territorio". In piazza sarà allestito un vero e proprio villaggio attrezzato con otto ambulatori, nei quali sarà possibile sottoporsi senza costi e in sicurezza, a visite di tipo cardiologico, reumatologico, psicologico e nutrizionale, fino ad arrivare anche a valutazioni audiometriche e a test dell’equilibrio, gratuiti e accessibili a tutti.

Le due novità rappresentate dall’edizione di quest’anno sono lo sportello dedicato alla salute orale e i colloqui con un veterinario sulle problematiche degli animali d’affezione. Saranno proposte anche attività per grandi e piccini, con l’obiettivo di riflettere sull’importanza dell’attività fisica, insieme agli istruttori della palestra Bodylife.