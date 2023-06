Tour di tre giorni con due escursioni ai Monti Sibillini

Escursione al parco nazionale dei Monti Sibillini, cuore appenninico delle Marche, con partenza domani da piazzale Zambianchi alle 15 e rientro domenica in città. Due i giorni di uscita: il primo con 18 km di camminata e un dislivello di 1100 metri, per 7 ore di percorrenza. Il secondo giorno, 14 km di passeggiata per un dislivello di mille metri 6 ore di tragitto.

Il tour è organizzato dal Gruppo Trekking Forlì a sette anni dal terremoto che ha distrutto tanti borghi del territorio. Info: 33313678573336585877.