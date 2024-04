Tour operator internazionali alla Lucia Magnani Health Clinic

Tanti sono i volti noti e le star della tv, dello sport e dello spettacolo che soggiornano alla Lucia Magnani Health Clinic. Ai frequentatori abituali e non, nelle ultime settimane si sono aggiunti altri graditissimi ospiti: tour operator internazionali specializzati nel settore ‘luxury’, e per la seconda volta in pochi mesi, le telecamere di La7.

Gli operatori turistici (foto sotto), provenienti da Canada, Gran Bretagna, Russia, Cina, Argentina, Ucraina e Usa sono stati accolti dall’amministratore delegato Lucia Magnani e dal suo staff medico. Schiuse le porte dell’universo Long Life, gli ospiti hanno toccato con mano il metodo scientifico per contrastare lo stress ossidativo e l’invecchiamento precoce, immersi nell’architettura e negli arredi Art Déco del complesso che ospita Grand Hotel, Terme di Castrocaro e Lucia Magnani Health Clinic. Il gruppo ha partecipato anche a un’escursione con guida al castello di Terra del Sole: il viaggio si è dunque rivelato una vetrina d’eccellenza per la Clinica ma anche per il territorio.

La scorsa settimana su La7 è partita la seconda edizione di ‘Amarsi un po’ - Istruzioni per l’uso’, appuntamento dedicato a salute, bellezza e benessere condotto dalla virtuosa del ballo Samanta Togni e dall’ex campione di nuoto Filippo Magnini. Anche questo secondo passaggio è ambientato alla Lucia Magnani Health Clinic e per altre 7 settimane, ogni domenica alle 10.10, i riflettori si accenderanno sul grande complesso. La prima puntata è stata incentrata sulla primavera e in particolare sulla sindrome che nella bella stagione colpisce 2 milioni di italiani. Nelle prossime domeniche saranno trattati temi cardine della Long Life Formula ovvero la formula per vivere meglio e più a lungo, dal mantenimento dell’equilibrio corporeo alla nutrizione ottimale.