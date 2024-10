Tour ’paurosi’, musica e cibo. In piazza street food e buskers. Visite in fortezza a Castrocaro

Una serie di eventi in quattro giorni per vivere un Halloween e una notte di Ognissanti ‘da paura’ a Castrocaro Terme e Terra del Sole. Si parte domani con ‘lo spirito della fortezza’, visita ideata e condotta da Chiara Macherozzi. Un viaggio che inizia nel cuore della rupe minacciosa su cui sorge l’antico maniero, per svilupparsi dentro gli imponenti arsenali sotterranei, attraversare le età del castello nei secoli, quindi proseguire nella corte infestata dai suoi antichi abitanti, per raggiungere la torre delle secrete e dei tormenti, sorvegliata da una sinistra presenza e abitata da pipistrelli. Itinerario che si chiuderà alla Porta di San Giovanni. Un appuntamento riservato ai ‘temerari che, la notte di Ognissanti, desiderino oltrepassare il Velo e percorrere un tenebroso viaggio dentro la millenaria storia della Fortezza. Il ritrovo è alle 20.45 al ponte levatoio (ingresso del castello). La visita dura due ore e trenta. Iniziativa a pagamento, prenotazione obbligatoria (whatsapp scritto al 349.8087330). Graditi abiti e accessori a tema. Domani sera il maniero si trasformerà anche in ‘castello delle ombre’, con gli antichi abitanti pronti a tornare nella loro millenaria dimora. La Corte, si animerà con speciali allestimenti e musiche di Halloween. Dalle 19 saranno aperti la ‘cucina dello Diavolo’ che proporrà salsiccia alla moda dello inferno, piada farcita e piadina fritta, vin brulé, dolcetti di Halloween, e l’antro della strega Esmeralda che, dalle 19.30, si presterà a consulti di tarologia e astrosofia. E per i più piccoli truccabimbi, pop corn, ragnatele di zucchero filato, palloncini svolazzanti. Ingresso gratuito, info: 351.7793461. L’evento è promosso in collaborazione con la Pro loco di Castrocaro e la Compagnia del Montone.

Fortezza protagonista anche nel pomeriggio di Ognissanti: alle 15.30 di venerdì visita guidata (info e prenotazioni: 349.9766518). È riservato ai bimbi il laboratorio creativo, ‘Halloween in biblioteca’, curato da La piccola tana di Forlì, domani alle 16.15 in viale Marconi 115. Prenotazioni: 334.1566848.

Quattro giorni di festa in piazza Saffi a Forlì con Halloween e i Sapori d’autunno da domani a domenica. Verranno proposti i migliori food truck di tutta Italia assieme a buskers, spettacoli circensi e concerti. L’appuntamento è organizzato da BOF International Street Food che ha al suo attivo centinaia di eventi in tutta Italia con proposte gastronomiche per tutti i gusti come, burritos, arrosticini abruzzesi, hamburger, specialità pugliesi e romane, pizza, piadina, dolci siciliani e piatti gluten free. Food truck aperti dalle ore 18 giovedì e venerdì, mentre sabato e domenica l’apertura è dalle 12. Domani dalle 19 intrattenimento con artisti vestiti da zombie. Venerdì alle 19 spettacolo dei buskers per grandi e piccini, preceduto dal concerto di Gallo & the Rockin’Seeds. Sabato saranno protagonisti i Mobius. Chiuderà l’evento il 3 novembre, già all’ora di pranzo, il clown con bolle di sapone e palloncini, poi alle 20 incanterà tutti il Billo Circus.

Sempre in centro storico, ’La materia dei sogni’, in collaborazione con Idee in Corso e Pensiero e Azione, associazioni che da anni animano Galleria Mazzini, presentano ‘Galleria da brividi‘, con letture da paura, marionette horror e merenda per tutti. Dalle 16, ci sarà la Compagnia dei Giunchi e, alle 17.30, Dario Marodin, in arte El Bechin, con il suo Horror Puppets Show. Il pomeriggio prosegue con lo spettacolo di El Bechin con i suoi ‘pupazzi horror‘. L’evento è gratuito e non occorrono prenotazione né iscrizione.

Infin e il Maf - Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’ di Forlimpopoli propone un appuntamento da brividi, anzi da archeobrividi, alla ricerca del ‘Mistero della mummia’. Nel pomeriggio di domani, bambini e famiglie, organizzati a squadre, si sfideranno in una vera e propria caccia agli indizi e dovranno risolvere gli enigmi e le prove proposte dalla mummia per svelare il mistero della sua identità e trovare il suo tesoro. È possibile partecipare presentandosi al museo fra le 17 e le 17,30. Per informazioni: 337.1180314. Nelle sale della rocca dalle 19 sarà la volta di ‘Spycho Halloween’, evento promosso da GoEvent, prenotazioni 320.4182250.