Tour storico con Gabriele Zelli

Domattina, con ritrovo e partenza alle 10 dal piazzale Foro Boario, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta dei luoghi storici del quartiere alcuni dei quali colpiti dal bombardamento del 19 maggio 1944. L’itinerario della passeggiata consentirà di raccontare la storia del Foro Boario, dell’area ex Eridania, della via Ravegnana, della Chiesa di Santa Maria del Fiore, del Ponte del Vapore, dell’avvio dell’attività della ferrovia e della stazione e diversi aneddoti sulle persone che hanno abitato la zona, in particolare su Augusto Rotondi (Zambutèn), guaritore e speziale, e Giovanni Arfelli, ucciso dai fascisti nel 1923. L’iniziativa è promossa dal Comitato di Quartiere 9 (San Benedetto - Foro Boario) e da Auser Forlì, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, Partecipazione e Quartieri del Comune di Forlì. Partecipazione libera. Non occorre prenotare. La camminata non si svolgerà in caso di pioggia. Per informazioni: Gabriele Zelli 349.3737026.