Tra arte e fede: incontro al Museo Interreligioso

Dopo il successo del primo incontro dedicato al racconto biblico sul popolo ebraico, il Museo Interreligioso di Bertinoro continua a proporsi come protagonista dell’offerta culturale della città e del territorio: continua il ciclo di incontri incentrati sui temi della religione e dell’arte, nel solco della ricerca della conoscenza reciproca e del dialogo interculturale e interreligioso. Il secondo appuntamento è domani alle 20.30 ed è intitolato ‘Tra religione e arte – Come interpretare le opere bizantine’. La relatrice sarà la prof.ssa Emanuela Penni, docente di Archeologia cristiana e Storia dell’arte bizantina presso l’istituto superiore di scienze religiose Sant’Apollinare di Forlì. La tematica affrontata prende lo spunto della possibilità di poter ammirare in Museo una fedele riproduzione del mosaico con Mosé al Roveto Ardente presente nella Basilica di San Vitale di Ravenna. Una presenza molto calzante, visto il legame strettissimo della Bertinoro dell’ospitalità e del dialogo con Ravenna, porta per l’Occidente della fede cristiana grazie all’opera evangelizzatrice di Sant’Apollinare, e dell’eccelsa arte bizantina. Ingresso gratuito e senza prenotazione. Al termine, sarà possibile ammirare la riproduzione del mosaico bizantino di Mosè nella Basilica di San Vitale, nonché l’intera collezione del Museo con una visita guidata, per l’occasione al prezzo di 5 euro.