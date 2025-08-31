Tra artigianato e tecnologia. La plastica rinasce con stampi 3d. E c’è pure il cane robotico

Alle pendici delle colline di Bertinoro, la tecnologia prende vita con mani artigiane. Non è un’azienda né una start-up, ma il circolo Arci ‘Root’ di San Pietro in Guardiano, un ritrovo dove la passione si fa progetto. Qui, il suono di una tastiera che digita codici di programmazione si fonde con quello di un saldatore che ripara un vecchio pc, mentre i visori 3d aprono finestre su nuovi mondi. Al ‘Root’ prende forma ‘Precious Plastic Romagna’, sede locale del progetto internazionale ‘Preciuos Plastic’ nato nei Paesi Bassi e diffuso in tutto il mondo, che trasforma rifiuti in nuovi oggetti. A portare avanti l’idea sul territorio è Davide Venturini, 44 anni, metalmeccanico e volontario del circolo. "Nel 2020 ho scoperto questo progetto su YouTube, mentre cercavo di realizzare un galleggiante in polietilene per una macchina che stavo sviluppando nella mia officina – spiega l’ideatore –. Il materiale nuovo costava troppo, così ho deciso di provare a fondere plastica di recupero, seguendo l’esperienza di Precious Plastic e facendo attenzione a mantenere la temperatura entro limiti sicuri. Dal processo è nato un pezzo con una marmorizzazione di colori che mi ha subito conquistato e spinto a dedicarmi completamente al riciclo". La plastica viene prima ordinata in sacchetti separati per colore come ingredienti pronti per una ricetta segreta. Poi, mescolata, si trasforma in oggetti unici, con sfumature che ricordano piccoli universi cromatici.

Da quell’intuizione iniziale, Venturini ha continuato a investire energie e risorse. "Ho realizzato da solo, nel tempo libero e a mie spese, tutti i macchinari necessari per la lavorazione. Nel 2023 ho anche messo a punto una fresa che mi ha consentito di creare stampi originali. Oggi produco portachiavi di varie forme, vasetti, bottoni ma potenzialmente si può creare qualsiasi oggetto. Per farlo utilizzo tappi e flaconi - evito le bottiglie perché contengono un tipo di plastica più difficile da lavorare - che ricevo da una rete di donatori. Li passo in un trituratore che li sminuzza e poi li inserisco in un iniettore, che spinge la plastica fusa all’interno dello stampo". I prodotti vengono poi regalati o esposti in fiera. Il laboratorio guarda anche al futuro, con l’intento di diventare uno spazio di apprendimento per le nuove generazioni: "Vorrei coinvolgere le scuole – conclude Venturini –, organizzando visite al laboratorio per mostrare ai giovani le potenzialità del riciclo della plastica come strumento di economia circolare".

Ma al ‘Root’ non mancano le sorprese: Richard Clark, frequentatore del circolo e residente a Rocca delle Caminate, ha creato un cane robotico che interagisce con ciò che lo circonda. "L’ho chiamato Dynomutt Calamity, mi sono ispirato a un cartone animato americano degli anni Settanta in cui il protagonista era un goffo cane che riusciva a produrre dispositivi meccanici dal corpo. L’androide – spiega Clark, di origine giamaicana, in Italia nel 1996 – può funzionare sia in modalità autonoma, grazie a un sensore che gli permette di seguire i miei passi, sia in modalità manuale, manovrato tramite joystick o smartphone. Può saltare, fare le scale, dare la zampa e fare le capriole". Questo tipo di dispositivi sul mercato possono costare cifre ingenti: fino a 13mila euro. "E’ un prototipo che abbiamo realizzato in stile steampunk, con dettagli meccanici a vista. Ci sono però ancora alcune parti da sistemare". E dietro ogni ingranaggio e passo del cucciolo-robot, si nasconde il desiderio di fare qualcosa di più: "Mi piacerebbe – osserva Clark – portare Dynomutt nei reparti di Pediatria degli ospedali per far divertire i bambini malati".