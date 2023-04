"Tra gioco e politica, ci siamo divertiti" Disgelo tra Comune e Pd

La coppia Alessandra Ascari Raccagni, presidente del consiglio comunale di Forlì, e Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia e segretario territoriale del Pd, hanno vinto il torneo di bocce fra amministratori del Forlivese, al termine di un’avvincente sfida fra esponenti di otto comuni, sorteggiati a coppie. Al secondo posto si sono classificati Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, e Ivo Marcelli ex sindaco di Predappio (in rappresentanza del Comune di Argenta, che quest’anno celebra il centenario dell’uccisione del parroco don Giovanni Minzoni da parte dei fascisti). Al terzo posto è arrivata la coppia Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, e Roberto Canali, primo cittadino di Predappio. Dulcis in fundo, il quarto posto è toccato a Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli, e Ilaria Franchini, consigliera comunale di Modena. Premio per tutti: ‘Pietre resistenti’ rotonde di varia grandezza in base alla classifica, offerte dall’omonima Associazione organizzatrice dell’evento. La gara, con una finale entusiasmante, è stata seguita da un folto pubblico, è stata diretta da una terna di arbitri ‘veri’, capeggiata da Francesco Furlani, presidente regionale della Federazione italiana bocce.

"Noi di Forlì abbiamo partecipato con grande convinzione – dice Alessandra Ascari Raccagni –: vale per il sindaco Zattini e anche per me che sono di antica famiglia repubblicana. E mi sono perfino divertita". Aggiunge Daniele Valbonesi: "Ho partecipato molto convinto nel fare un atto politico, anche attraverso un gioco". La coppia vincente rappresenta due comuni a guida centrodestra e centrosinistra? Rispondono i ‘campioni di bocce rosse’: "Un bel segnale divertente e distensivo di collaborazione istituzionale".

q. c.