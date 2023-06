Tra i libri allagati "Volontaria in via Lunga Ancora mesi di lavoro per salvare la storia"

di Paola Mauti

Giulia Foschi è una donna che ha molte passioni, il cinema, il teatro, la musica, la fotografia. Dal 24 maggio fa parte del gruppo di volontarie e volontari che, con mani e piedi nel fango, stanno tentando di recuperare le migliaia di libri rari, spesso unici, che erano custoditi nei sotterranei del Seminario di via Lunga dove, anni fa, è stata spostata la biblioteca e che sono stati sommersi dall’alluvione. Giulia ha vissuto molto tempo in Spagna, dove si è diplomata come interprete, e a Roma dove, tra l’altro, ha frequentato la scuola di Musica Popolare di Testaccio. L’interesse per la fotografia gliel’ha trasmessa il padre e, proprio per assistere il genitore ormai malato, è tornata tre anni fa a Forlì (adesso lavora come traduttrice presso il Tribunale e come insegnante nelle scuole serali per adulti).

"La mattina del 16 maggio avevo un biglietto del treno con destinazione Cannes, per andare a seguire, come faccio quasi ogni anno, il Festival del Cinema – racconta Giulia –. Sapevo dell’allerta, ma, anche se diluviava, chi poteva immaginare quello che poi sarebbe successo... Ero a Milano e aspettavo la coincidenza per Ventimiglia, quando ho capito che la situazione era grave e ho deciso di tornare indietro". Le prime foto le ha scattate in via Pelacano. Poi si è iscritta sul sito del Comune come volontaria ed è stata tra via Isonzo e i Romiti dove, sempre con la sua Olimpus a tracolla, ha continuato a fare scatti, tanto da guadagnarsi il titolo di ‘fotografa del fango’. "Facevo foto, e, intanto spalavo e spostavo casse di rifiuti, tanto che ho avuto un blocco alla schiena per cui sono finita in Pronto soccorso".

Infine, si è affacciata al Seminario, dove si è iscritta al gruppo dei volontari reclutati per il recupero dei libri. Giulia racconta l’organizzazione del lavoro dei volontari che, "con la supervisione del segretariato regionale del Ministero dei beni culturali e la sovrintendenza", collaborano con il comando dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, al cui interno operano i cosiddetti "Caschi blu della Cultura", un corpo speciale dell’Arma, con alle spalle uno specifico percorso formativo che li rende idonei ad operare in queste situazioni.

"Nel seminterrato, i caschi blu e la Protezione Civile recuperano i libri, li mettono dentro speciali casse e li posizionano sul nastro rotante che li porta all’esterno". Nel cortile, i libri vengono lavati, fotografati e posizionati dai volontari su grandi tavoli dove, con la sovrintendenza, viene fatta la selezione. "I libri datati fino al 1929 vengono conservati. Su quelli successivi, viene operata la selezione e si può stimare che circa un quarto venga scartato, spesso dopo aver verificato se ci sono delle copie nelle altre biblioteche".

I libri che si decide di conservare vengono messi in buste di plastica per essere stipati in speciali contenitori, i cosiddetti "bin", e portati alla Orogel di Pievesestina, a Cesena, per il congelamento che li salva da muffe e deperimento. "È un lavoro, serrato, veloce". Poi azzarda una stima dei tempi per la conclusione delle operazioni di recupero: "È stato fatto molto, basti pensare c’erano cinque stanze devastate da svuotare e adesso ne restano tre. Ma credo che ci vorranno ancora almeno altri cinque mesi di lavoro".